Губернатор утвердил Антона Доронина на пост министра экономразвития Ставрополья
Антон Доронин официально утвержден на должность министра экономического развития Ставрополья. Об этом новый глава ведомства сообщил в Telegram-канале.
Фото: Антон Доронин
С 20 января 2025 года он был исполняющим обязанности руководителя министерства.
Коллективу министерства нового главу представил зампред правительства края Николай Афанасов.
«Обозначили главные ориентиры в работе и наметили большие планы по развитию края. Благодарю за доверие и буду прикладывать максимум усилий, чтобы экономика родного региона процветала, а наши практики принимали по всей России»,— написал министр.
Напомним, что до этого этот пост занимал Денис Полюбин. В декабре прошло года он написал заявление на увольнение по собственному желанию.