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Губернатор утвердил Антона Доронина на пост министра экономразвития Ставрополья

Антон Доронин официально утвержден на должность министра экономического развития Ставрополья. Об этом новый глава ведомства сообщил в Telegram-канале.

Фото: Антон Доронин

Фото: Антон Доронин

С 20 января 2025 года он был исполняющим обязанности руководителя министерства.

Коллективу министерства нового главу представил зампред правительства края Николай Афанасов.

«Обозначили главные ориентиры в работе и наметили большие планы по развитию края. Благодарю за доверие и буду прикладывать максимум усилий, чтобы экономика родного региона процветала, а наши практики принимали по всей России»,— написал министр.

Напомним, что до этого этот пост занимал Денис Полюбин. В декабре прошло года он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Николай Аксенов

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