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Майран Тамаев покинул пост министра ЖКХ Северной Осетии

Глава республики Меняйло принял отставку министра ЖКХ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло освободил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева по его собственному желанию. Соответствующий указ уже подписан, сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Майран Тамаев руководил ведомством с 2018 года. До назначения на министерскую должность в течение 15 лет работал в администрации Владикавказа — с 2003 по 2018 год занимал посты заместителя и первого заместителя главы местного самоуправления. В конце 1990-х годов трудился в структурных подразделениях городской администрации — управлении по строительству и управлении ЖКХ.

Ранее, с 1992 по 1997 год, Майран Тамаев возглавлял муниципальное предприятие «Содружество» в Якутии. До этого работал в строительной сфере в Приморском крае, курировал технический надзор за возведением объектов, а также занимал руководящую должность в якутском отделении Сбербанка.

Николай Аксенов

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