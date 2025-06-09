Майран Тамаев покинул пост министра ЖКХ Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло освободил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева по его собственному желанию. Соответствующий указ уже подписан, сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Майран Тамаев руководил ведомством с 2018 года. До назначения на министерскую должность в течение 15 лет работал в администрации Владикавказа — с 2003 по 2018 год занимал посты заместителя и первого заместителя главы местного самоуправления. В конце 1990-х годов трудился в структурных подразделениях городской администрации — управлении по строительству и управлении ЖКХ.

Ранее, с 1992 по 1997 год, Майран Тамаев возглавлял муниципальное предприятие «Содружество» в Якутии. До этого работал в строительной сфере в Приморском крае, курировал технический надзор за возведением объектов, а также занимал руководящую должность в якутском отделении Сбербанка.

Николай Аксенов