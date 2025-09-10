Вице-губернатор Ставрополья сложил полномочия и ушел по контракту на СВО

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Дубровин сложил свои полномочия и подписал контракт об участии в СВО в составе добровольческого формирования. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава края Владимир Владимиров.

«В Правительстве Ставрополья Сергей Васильевич курировал важные направления, включая работу с побратимскими территориями в Луганской Народной Республике и помощь землякам-участникам спецоперации. Хороший управленец и настоящий профессионал»,— отметил глава региона.

Господин Владимиров добавил, что отставка Сергея Дубровина принята.

Наталья Белоштейн