Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вице-губернатор Ставрополья сложил полномочия и ушел по контракту на СВО

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Дубровин сложил свои полномочия и подписал контракт об участии в СВО в составе добровольческого формирования. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава края Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«В Правительстве Ставрополья Сергей Васильевич курировал важные направления, включая работу с побратимскими территориями в Луганской Народной Республике и помощь землякам-участникам спецоперации. Хороший управленец и настоящий профессионал»,— отметил глава региона.

Господин Владимиров добавил, что отставка Сергея Дубровина принята.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все