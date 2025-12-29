Главные новости за 29 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургская Госавтоинспекция пресекла несанкционированный мотопробег с участием около 25 байкеров, одетых в костюмы Деда Мороза. Любителей «эффектной» езды привлекли к ответственности по различным статьям КоАП: от управления с нечитаемыми номерами и техническими неисправностями до нарушений правил использования шлемов.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале 29 декабря сообщил о 18 сбитых беспилотниках на территории региона. В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев предпринял атаку на резиденцию Владимира Путина.

Ночью 29 декабря в Кировском и Московском районах Санкт-Петербурга произошло отключение электроснабжения из-за внештатной ситуации на Автовской ТЭЦ. По данным ТГК-1, в 2:37 на кабельном оборудовании станции обнаружили задымление. После срабатывания технологических защит отключилась часть генерирующего оборудования.

Неизвестный сначала потушил с помощью снега, а потом снова зажег Вечный огонь на мемориале «Памяти павшим» в городе Кириши Ленинградской области. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский сообщил о кончине бывшего коллеги, педагога и выдающегося ученого Бориса Ивченко. Парламентарий умер на 84-м году жизни.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о единовременной выплате на приобретение или строительство жилья для членов семей погибших участников специальной военной операции, а также для участников СВО, получивших инвалидность при исполнении воинского долга. Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года.

В Санкт-Петербурге задержали главу МО Дачное Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного. Первого подозревают в организации подрыва Mercedes G500L, который принадлежал коммерсанту, второго — в организации тройного убийства в июне 2003 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о завершении формирования областного правительства и представил кадровые решения. Среди изменений в структуре губернатор выделил возвращение должности вице-губернатора для всех заместителей, введение новой позиции вице-губернатора по контрольно-надзорной деятельности, а также перераспределение подчиненности комитетов.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в парламент проект федерального закона о наделении властей регионов правом определять места входов в бары. Тем самым хотят ввести дополнительные ограничения при реализации алкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Компания «Активный компонент» 29 декабря запустила в Санкт-Петербурге производство высокоактивных фармацевтических субстанций для борьбы с онкологией. Они предназначены для лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность предприятия общепита ООО «Стейдж Стэнд Ап Клаб» (юрлицо Stage StandUp Club) на 30 суток. Причиной стали нарушениясанитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ).