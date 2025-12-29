Сотрудники полиции пресекли нелегальный мотопробег с Дедами Морозами в Петербурге

Петербургская Госавтоинспекция пресекла несанкционированный мотопробег с участием около 25 байкеров, одетых в костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о планируемом мероприятии была известна сотрудникам правопорядка заранее, видеодоказательства опасного стиля вождения его участников были заранее выявлены в ходе мониторинга соцсетей.

В ходе проверки инспекторы выявили целый ряд административных правонарушений. Любителей «эффектной» езды привлекли к ответственности по различным статьям КоАП: от управления с нечитаемыми номерами и техническими неисправностями до нарушений правил использования шлемов.

Особое внимание привлекли два мотоцикла с измененными идентификационными номерами (VIN), транспортные средства и их владельцев доставили в отдел полиции Василеостровского района.

Андрей Маркелов