Производство субстанций для борьбы с онкологией запустили в Петербурге

Компания «Активный компонент» 29 декабря запустила в Санкт-Петербурге производство высокоактивных фармацевтических субстанций для борьбы с онкологией. Они предназначены для лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе предприятия.

Весной 2026 года компания планирует ввести в эксплуатацию второй производственный комплекс. Пока «Активный компонент» запустил выпуск фармсубстанций в первом корпусе.

«Получение лицензии на выпуск высокоактивных фармсубстанций и запуск их производства — крайне важный шаг с точки зрения развития технологического суверенитета в российской производственной фармацевтике. Это один из немногих случаев, когда в России производится не только готовая форма, но и активная фармсубстанция для таких сложных продуктов»,— заявил президент компании Александр Семенов.

Татьяна Титаева