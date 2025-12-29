Скончался бывший депутат Заксобрания и доктор технических наук Борис Ивченко

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский сообщил о кончине бывшего коллеги, педагога и выдающегося ученого Бориса Ивченко. Парламентарий скончался на 84-м году жизни. О причинах смерти ничего не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Выражаю искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем ученикам Бориса Павловича Ивченко. Память об этом незаурядном человеке, истинном патриоте и петербуржце навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего города»,— сказал господин Бельский.

По словам спикера ЗакСа, научное наследие господина Ивченко, который являлся профессором и доктором технических наук, колоссально: более 430 научных работ, 26 монографий и целая школа учеников, среди которых 12 докторов и 28 кандидатов наук.

Его путь от выпускника легендарного «Военмеха» до ведущего эксперта в своей области стал образцом служения стране. В городском парламенте, по мнению Александра Бельского, его бывший коллега глубиной своего опыта и интеллекта решал сложнейшие задачи, направленные на развитие Петербурга.

Андрей Маркелов