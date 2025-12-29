ЗакС Петербурга предлагает запретить вход в бары со двора

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в парламент проект федерального закона о наделении властей регионов правом определять места входов в бары. Тем самым хотят ввести дополнительные ограничения при реализации алкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что россияне часто жалуются на работу заведений, занимающих площади в жилых домах. Посетители нарушают общественный порядок на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках, особенно в вечернее время.

«Одной из причин складывающейся ситуации является организация входов для посетителей в такого рода заведения со стороны внутридворовых территорий, в непосредственной близости от входов в парадные жилых домов»,— сказано в пояснительной записке.

Полиция Петербурга за 2024 год составила почти 67 тыс. административных протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах и 24,4 тыс. протоколов — за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Правоохранители установили, что россияне чаще всего совершали правонарушения в местах, наиболее приближенных к различным питейным заведениям, расположенным в многоквартирных домах.

Татьяна Титаева