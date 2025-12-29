Лавров заявил о попытке Киева атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородчине
Вооруженные силы Украины с помощью 91 беспилотника планировали атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Атаку предприняли в ночь на 29 декабря.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о ликвидации всех украинских беспилотников. Он заявил, что Россия ответит на эту атаку. Уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами РФ.
По словам господина Лаврова, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США на фоне атак Киева. Однако переговорная позиция России в связи с последними событиями будет пересмотрена.
О ликвидации беспилотников над Новгородской областью утром 29 декабря сообщил губернатор региона Александр Дронов. ПВО сбила 18 БПЛА, писал ранее «Ъ Северо-Запад».