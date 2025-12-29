В небе над Новгородской областью ночью 29 декабря сбили 18 беспилотников

Губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале 29 декабря сообщил о 18 сбитых беспилотниках на территории региона. Он поблагодарил военных за работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку»,— подчеркнул господин Дронов.

Губернатор Новгородчины напомнил местным жителям, что при обнаружении обломков БПЛА не стоит к ним приближаться или трогать. О находке необходимо сообщить по номеру 112.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что 16 декабря в небе над Ленобластью уничтожили шесть беспилотников. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Андрей Маркелов