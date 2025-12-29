ЧП на Автовской ТЭЦ обесточило Кировский и Московский районы Петербурга

Ночью 29 декабря в Кировском и Московском районах Санкт-Петербурга произошло отключение электроснабжения из-за внештатной ситуации на Автовской ТЭЦ. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Кировского района и пресс-службу ТГК-1.

По данным ТГК-1, в 2:37 на кабельном оборудовании станции обнаружили задымление. После срабатывания технологических защит отключилась часть генерирующего оборудования. Причины задымления устанавливаются. В компании уточнили, что электроснабжение организовано по резервной схеме, теплоснабжение — по пониженным параметрам.

В администрации Кировского района отметили, что в большинстве домов электричество уже восстановлено. В «Ленсвете» сообщили, что уличное освещение работает в штатном режиме.

Артемий Чулков