Суд приостановил работу Stage StandUp Club на Восстания на 30 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность предприятия общепита ООО «Стейдж Стэнд Ап Клаб» (юрлицо Stage StandUp Club) по адресу: улица Восстания, 24/27Б на 30 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, срок меры исчисляется с 18:00 26 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Stage StandUp Club Фото: Соцсети Stage StandUp Club

В ходе внеплановой выездной проверки 24 декабря Роспотребнадзор выявил отсутствие поточности технологических процессов, недостаток моечного и холодильного оборудования, использование сырья при отсутствии цехового деления, проблемы с маркировкой и сроками годности продукции, а также отсутствие производственного контроля по принципам ХАССП (международная система управления безопасностью пищевых продуктов).

Представитель компании признал вину и сообщил, что часть нарушений уже устранена, однако в Роспотребнадзоре указали, что ключевые вопросы, к которым относятся поточность, вентиляция и производственный контроль, на момент рассмотрения дела не решены и требуют времени.

На сайте клуба, по состоянию на конец декабря, опубликована афиша мероприятий на весь указанный период. При этом в пресс-службе судов Петербурга пояснили «Ъ Северо-Запад», что заведение должно полностью прекратить работу на 30 дней, а не только перестать продавать еду и напитки.

Артемий Чулков