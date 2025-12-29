В Ленобласти с 1 января введут выплаты на жилье семьям погибших в СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о единовременной выплате на приобретение или строительство жилья для членов семей погибших участников специальной военной операции, а также для участников СВО, получивших инвалидность при исполнении воинского долга. Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года, сообщил глава региона в соцсетях.

Размер выплаты будут рассчитывать исходя из потребности в жилой площади: 33 кв. м — на одного человека, 42 кв. м — на семью из двух человек, по 18 кв. м — на каждого члена семьи из трех и более человек. Расчет проведут по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в Ленинградской области. На I квартал 2026 года она установлена на уровне 153 632 рубля.

Для получения выплаты заявителя должны признать нуждающимся в улучшении жилищных условий. Подать документы можно будет в администрации района или округа, жилье разрешено приобрести в любом районе Ленинградской области.

Если семья не нуждается в расширении площади, предусмотрена альтернатива — единовременная выплата на капитальный ремонт дома: 482 тыс. рублей на одного человека и 610 тыс. рублей — на семью из двух и более человек.

Артемий Чулков