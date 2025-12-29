Неизвестный потушил и зажег Вечный огонь на мемориале в Киришах

Полиция опубликовала кадры, как неизвестный сначала тушит с помощью снега, а потом снова зажигает Вечный огонь на мемориале «Памяти павшим» в городе Кириши Ленинградской области.

Инцидент произошел 27 декабря около 21:20. Возбуждено уголовное дело об осквернении мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

По подозрению в этом преступлении у дома 1 по улице Мира в Киришах задержали 42-летнего местного жителя. Ранее он неоднократно привлекался у уголовной ответственности, уточнили в полиции.

Артемий Чулков