По делу о покушении на коммерсанта в 2003 году в Петербурге задержали главу МО Дачное

В Санкт-Петербурге задержали главу МО Дачное Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного. Первого подозревают в организации подрыва Mercedes G500L, который принадлежал коммерсанту, пишет «Фонтанка».

Силовики утром 29 декабря пришли к Вадиму Сагалаеву с обыском. Обыск в его квартире провели сотрудники Отдела криминалистического сопровождения по Северо-Западному Федеральному округу СК РФ, Следственного комитета Петербурга, Управления «М» ФСБ и Управления уголовного розыска Петербурга.

Главу МО Дачное задержали на двое суток. Его заместителя, Игоря Заболотного, задержали по подозрению в организации тройного убийства в июне 2003 года. Тогда гендиректора ВНИИ «Гидролиз» Евгения Дорфмана, его жену и охранника расстреляли на лестничной площадке. После трагедии Вадим Сагалаев возглавил предприятие.

Прежде суд арестовал Юрия Васильева (Зайцева) по обвинению в организации покушения на убийство петербургского бизнесмена. В 2003 году под иномаркой заложили СВУ.

Татьяна Титаева