Дрозденко объявил окончательный состав правительства Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о завершении формирования областного правительства и представил кадровые решения. Об этом глава региона заявил 29 декабря на брифинге в правительстве Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый состав правительства Ленинградской области во время утверждения на заседании Законодательного собрания региона

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области Новый состав правительства Ленинградской области во время утверждения на заседании Законодательного собрания региона

Среди изменений в структуре губернатор выделил возвращение должности вице-губернатора для всех заместителей, введение новой позиции вице-губернатора по контрольно-надзорной деятельности, а также перераспределение подчиненности комитетов: комитет по внешним связям — вице-губернатору по безопасности, комитет по молодежной политике — вице-губернатору по внутренней политике.

Свои посты сохранили первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства Ленобласти Алла Астратова, вице-губернатор — руководитель представительства при правительстве РФ Николай Циганов, вице-губернатор по строительному комплексу и ЖКХ Евгений Барановский, вице-губернатор по развитию и сохранению культурного наследия — председатель профильного комитета Владимир Цой, вице-губернатор по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса — председатель комитета Олег Малащенко. Кроме того, губернатор сообщил, что председатель комитета финансов Роман Марков прошел специальную процедуру согласования в Минфине РФ и ожидает назначения на пост первого вице-губернатора после Нового года.

Изменились сферы деятельности у Анны Данилюк, которая стала вице-губернатором — представителем губернатора в Законодательном собрании Ленобласти (ранее — вице-губернатор по внутренней политике), а также у Михаила Ильина, перешедшего с должности вице-губернатора по безопасности на пост вице-губернатора по контрольно-надзорной деятельности.

В числе новых вице-губернаторов оказались Константин Патраев (по внутренней политике), Ярослав Серов (по безопасности), Егор Мищеряков (по экономическому развитию — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности), Александр Кялин (по социальным вопросам) и Денис Седов (по транспорту и развитию ТЭК).

Также представлены новые назначения среди руководителей комитетов. Председателем комитета по жилищному надзору и контролю назначен Вячеслав Плешаков, комитета по местному самоуправлению и межнациональным отношениям — Марина Григорьева, комитета по молодежной политике — Михаил Соколов, комитета госзаказа — Татьяна Гладышева, комитета по дорожному хозяйству — Виталий Будников, комитета по транспорту — Олег Антропов, комитета по строительству — Егор Никитенко, комитета по ЖКХ — Денис Беляев, комитета по культуре и туризму — Ольга Мельникова, комитета по внешним связям — Анастасия Михальченко.

Артемий Чулков