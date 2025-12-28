Главные новости за выходные 27–28 декабря

Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировкой войск. Ему доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя.

Президент подписал пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов и имущества госслужащих и депутатов. Также подписаны законы о домовых чатах в Мax и учете времени службы в добровольческих формированиях на СВО при расчете пенсии за выслугу лет.

В субботу во Внуково и Шереметьево были задержаны или отменены более 300 рейсов. В воскресенье аэропорты восстановили расписание.

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом в США провел телефонные переговоры с лидерами стран ЕС. Премьер Британии Кир Стармер не участвовал в переговорах.

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана в РФ террористической и запрещена) Денис Капустин был убит в подконтрольной Украине части Запорожской области.

«Роскосмос» планирует достроить аэропорт космодрома Восточный в 2026 году.

В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской.

В возрасте 100 лет умер композитор, поэт и драматург Александр Мерлин. Его песни исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Михаил Боярский.

Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года.