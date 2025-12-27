Российская армия ликвидировала лидера запрещенного РДК в Запорожской области

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана в РФ террористической и запрещена) Денис Капустин был убит в подконтрольной Украине части Запорожской области. Он погиб при налете FPV-дрона сегодня ночью, сообщает «Страна.ua».

РДК (организация признана в РФ террористической и запрещена) принимает участие в боевых действиях на стороне Украины. Была основана в августе 2022 года.

2 марта 2023 года члены организации напали на два села в Брянской области, погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Рейд, по данным следствия, возглавил Денис Капустин. Он же, как утверждает российская сторона, организовал покушение на бизнесмена Константина Малофеева. В ноябре того же года суд признал Дениса Капустина виновным в госизмене, попытке теракта, незаконном обороте оружия, создании террористического сообщества. Его заочно приговорили к пожизненному сроку. В ноябре 2024-го суд вынес ему второй пожизненный приговор за нападение на брянские села.