Умерла французская актриса Брижит Бардо

Французская актриса, певица, фотомодель и писательница Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на основанный артисткой фонд защиты животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брижит Бардо в 1960 году

Фото: Dave Dawson / AP Брижит Бардо в 1960 году

Фото: Dave Dawson / AP

В юности Брижит Бардо занималась балетом. Начала кинокарьеру в 1952 году, но широкую известность приобрела после выхода в 1956 году картины «И Бог создал женщину» — к тому моменту фильмография актрисы уже насчитывала полтора десятка работ. За годы карьеры она снялась в почти 50 фильмах. Наиболее известными стали «Презрение», «Бабетта идет на войну», «Истина», «Вива, Мария!» и «Парижанка». О завершении кинокарьеры Брижит Бардо объявила в начале 1970-х годов. К тому же периоду она успела записать десятки песен, в том числе с Сержем Генсбуром и Сашей Дистел. В зрелом возрасте Брижит Бардо написала несколько книг.

Со второй половины 1970-х Брижит Бардо стала активисткой за права животных, основала благотворительный «Фонд Брижит Бардо». В 1990-е годы выступала с критикой французской миграционной политики, несколько раз была оштрафована судом за разжигание межнациональной розни.