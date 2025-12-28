Путин подписал закон о домовых чатах в Мax

Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) в домовых чатах на платформе Max. Согласно документу, взаимодействие должно осуществляться в порядке, установленном Минстроем. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон также регламентирует порядок оформления решений общих собраний собственников (ОСС). Согласно документу, протоколы должны соответствовать требованиям Минстроя и быть подписаны всеми избранными членами совета дома. Закон предоставляет общему собранию собственников право делегировать полномочия председателю совета МКД для совместной работы с членами совета.

Кроме того, вместо квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний вводится независимая оценка их квалификации.

В начале декабря СМИ писали, что пользователям «Госуслуг» стали приходить уведомления о создании домовых чатов в Max.