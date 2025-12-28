Telegraph: Стармер пропустил созвон с Зеленским из-за нехватки времени

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не участвовал в телефонных переговорах между европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной стала нехватка времени, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Jack Taylor / Reuters Кир Стармер

Фото: Jack Taylor / Reuters

Собеседники издания сообщили, что господин Стармер изначально не планировал принимать участие в этих переговорах. Вместо него Великобританию представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Указывается, что он регулярно участвует в таких мероприятиях.

Переговоры господина Зеленского с главами стран ЕС состоялись 27 декабря. Агентство Reuters сообщало, что целью заочной встречи было ознакомление лидеров Европы с ходом мирного урегулирования накануне встречи президентов Украины и США. Ожидается, что 28 декабря во Флориде Владимир Зеленский представит новую версию мирного плана. Дональд Трамп заявлял, что без его согласования документ не утвердят.