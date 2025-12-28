Во Внуково и Шереметьево задержаны или отменены более 300 рейсов

За время действия ограничений на прием и отправку самолетов в московских аэропортах Внуково и Шереметьево было задержано более 270 рейсов, пишет «РИА Новости». Вылет 42 рейсов отменен. 69 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

О задержке и отмене некоторых рейсов в Москву сообщала пресс-служба петербургского аэропорта Пулково. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind предупреждали об изменении расписания из-за действовавших ограничений.

Разного рода ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Внуково действовали примерно с 16:00, в Шереметьево — с 17:00. Их отменили около полуночи.

По данным Минобороны, с 13:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили над территорией России 273 беспилотника, в том числе 32 — вблизи Москвы.