Путину доложили об обстановке в зоне СВО: взятие Димитрова и Гуляйполя и перспективы
Путин заявил о перспективах продвижения ВС РФ после взятия Димитрова и Гуляйполя
Владимир Путин в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировкой войск «Восток» Андрея Иванаева об обстановке в зоне проведения СВО. Президенту доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя, сообщили в пресс-службе Кремля. Главное из докладов — в подборке «Ъ».
Валерий Герасимов
- Российские войска заняли город Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.
- Подразделения группировки «Днепр» заняли город Степногорск Запорожской области.
- После взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск.
- ВС РФ контролируют половину городской застройки в Константиновке.
- Под контроль российской армии перешли Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области.
- Идут бои за Красный Лиман, группировка «Запад» ликвидирует заблокированную группировку ВСУ восточнее Купянска.
- ВС РФ зачищают у Купянска побережье реки Оскол.
- Группировка «Север» продолжает выполнять задачи по созданию полосы безопасности.
- Взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.
Валерий Солодчук
- ВС РФ освобождали Димитров в три этапа, начиная с сентября.
- ВС РФ освободили Артемовку в ДНР.
- ВС РФ освобождают Новопавловку и Новоподгородное в Днепропетровской области.
- ВС РФ выполняют задачи по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области.
- ВС РФ ведут наступление в Гришине, где ВСУ сосредотачивают резервы для атак на Красноармейск.
- ВСУ не могут добиться никаких результатов в районе Красноармейска, непрерывно посылают пехоту.
- Группировка «Центр» освободила населенные пункты Вольное и Родинское.
Андрей Иванаев
- Гуляйполе было взято за 20 дней.
- В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ.
- ВС РФ в Запорожской области двигаются к крупным логистическим узлам ВСУ.
- С начала декабря под контроль российских войск перешло более 210 кв. км территории Днепропетровской и Запорожской областей, взяты под контроль 10 населенных пунктов.
- Группировка войск «Восток» продолжает вести наступление.
Владимир Путин
- Создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами, в том числе в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.
- В Донбассе и Запорожской области наступление идет по всей линии соприкосновения.
- Контроль за Красноармейском и Димитровом — серьезный шаг к полному освобождению ДНР.
- Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области.
- На Западе есть люди, советующие Киеву принять достойные условия завершения конфликта, но киевский режим не спешит мирно решить конфликт.
- Заинтересованность России в выводе украинских формирований с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
- Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем.