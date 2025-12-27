Владимир Путин в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировкой войск «Восток» Андрея Иванаева об обстановке в зоне проведения СВО. Президенту доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя, сообщили в пресс-службе Кремля. Главное из докладов — в подборке «Ъ».

Валерий Герасимов

Российские войска заняли город Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Подразделения группировки «Днепр» заняли город Степногорск Запорожской области.

После взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск.

ВС РФ контролируют половину городской застройки в Константиновке.

Под контроль российской армии перешли Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области.

Идут бои за Красный Лиман, группировка «Запад» ликвидирует заблокированную группировку ВСУ восточнее Купянска.

ВС РФ зачищают у Купянска побережье реки Оскол.

Группировка «Север» продолжает выполнять задачи по созданию полосы безопасности.

Взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Валерий Солодчук

ВС РФ освобождали Димитров в три этапа, начиная с сентября.

ВС РФ освободили Артемовку в ДНР.

ВС РФ освобождают Новопавловку и Новоподгородное в Днепропетровской области.

ВС РФ выполняют задачи по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области.

ВС РФ ведут наступление в Гришине, где ВСУ сосредотачивают резервы для атак на Красноармейск.

ВСУ не могут добиться никаких результатов в районе Красноармейска, непрерывно посылают пехоту.

Группировка «Центр» освободила населенные пункты Вольное и Родинское.

Андрей Иванаев

Гуляйполе было взято за 20 дней.

В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ.

ВС РФ в Запорожской области двигаются к крупным логистическим узлам ВСУ.

С начала декабря под контроль российских войск перешло более 210 кв. км территории Днепропетровской и Запорожской областей, взяты под контроль 10 населенных пунктов.

Группировка войск «Восток» продолжает вести наступление.

Владимир Путин

Создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами, в том числе в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.

В Донбассе и Запорожской области наступление идет по всей линии соприкосновения.

Контроль за Красноармейском и Димитровом — серьезный шаг к полному освобождению ДНР.

Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области.

На Западе есть люди, советующие Киеву принять достойные условия завершения конфликта, но киевский режим не спешит мирно решить конфликт.

Заинтересованность России в выводе украинских формирований с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.

Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем.

Анна Токарева