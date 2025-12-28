Аэропорты Москвы восстановили расписание рейсов после субботних ограничений

Московские аэропорты вернулись в штатный режим работы после отмены ограничений. Об этом ТАСС сообщили в справочных службах Внуково, Жуковского, Домодедово и Шереметьево.

27 декабря во Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В Шереметьево прием и отправка рейсов осуществлялись по согласованию с профильными властями. В ночь на 28 декабря ограничения были сняты.

По данным Минобороны, 27 декабря с 13:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 273 беспилотника, в том числе 32 вблизи Москвы. Об изменениях в расписании рейсов сообщали авиакомпании «Победа», «Россия» и Nordwind, а также «Аэрофлот». Последний ожидает в течение дня прибытия в Москву рейсов, ушедших на запасные аэродромы.