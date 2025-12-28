В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской

В Москве на Востряковском кладбище завершилась церемония прощания с медиаменеджером, основательницей телеканала РЕН ТВ и журнала «The New Times» Иреной Лесневской. Ей было 83 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Траурная церемония прошла в ритуальном зале похоронного бюро «Хевра Кадиша» на иудейской части Востряковского кладбища. Семья попросила СМИ не вести съемку внутри помещения. Кроме родных, проститься с Иреной Лесневской пришли коллеги: гендиректор VK Video Марианна Максимовская, журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), журналистка Арина Бородина, телеведущие Светлана Сорокина, Юрий Рост, Владимир Молчанов, Ирина Петровская, Игорь Прокопенко, журналист и медиаменеджер Сергей Корзун, экономист Ирина Ясина, правозащитница Алла Гербер.

Речей над гробом не произносили. Сын Ирены Лесневской Дмитрий вместе с раввином прочитали поминальные молитвы.

Похороны госпожи Лесневской пройдут в 15:00 на Даниловском кладбище.

