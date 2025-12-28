Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской

В Москве на Востряковском кладбище завершилась церемония прощания с медиаменеджером, основательницей телеканала РЕН ТВ и журнала «The New Times» Иреной Лесневской. Ей было 83 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Траурная церемония прошла в ритуальном зале похоронного бюро «Хевра Кадиша» на иудейской части Востряковского кладбища. Семья попросила СМИ не вести съемку внутри помещения. Кроме родных, проститься с Иреной Лесневской пришли коллеги: гендиректор VK Video Марианна Максимовская, журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), журналистка Арина Бородина, телеведущие Светлана Сорокина, Юрий Рост, Владимир Молчанов, Ирина Петровская, Игорь Прокопенко, журналист и медиаменеджер Сергей Корзун, экономист Ирина Ясина, правозащитница Алла Гербер.

Речей над гробом не произносили. Сын Ирены Лесневской Дмитрий вместе с раввином прочитали поминальные молитвы.

Похороны госпожи Лесневской пройдут в 15:00 на Даниловском кладбище.

Александр Черных

Прощание с Иреной Лесневской

Ворота Востряковского иудейского кладбища

Ворота Востряковского иудейского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сын Ирены Лесневской Дмитрий (слева) со своим сыном (в центре)

Сын Ирены Лесневской Дмитрий (слева) со своим сыном (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Супруга бизнесмена Дмитрия Лесневского Елена

Супруга бизнесмена Дмитрия Лесневского Елена

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: заместитель гендиректора канала РЕН ТВ по документально-публицистическим проектам Игорь Прокопенко, журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и генеральный продюсер радиостанции Business FM Сергей Корзун

Слева направо: заместитель гендиректора канала РЕН ТВ по документально-публицистическим проектам Игорь Прокопенко, журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и генеральный продюсер радиостанции Business FM Сергей Корзун

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Присланный на прощание с Иреной Лесневской траурный венок

Присланный на прощание с Иреной Лесневской траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Траурный кортеж у ворот Востряковского иудейского кладбища

Траурный кортеж у ворот Востряковского иудейского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Александр Зельдович (второй слева) и публицист, общественный деятель Алла Гербер (в центре)

Режиссер Александр Зельдович (второй слева) и публицист, общественный деятель Алла Гербер (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Журналист, правозащитник Ирина Ясина на церемонии прощания с Иреной Лесневской

Журналист, правозащитник Ирина Ясина на церемонии прощания с Иреной Лесневской

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители на церемонии прощания с Иреной Лесневской

Посетители на церемонии прощания с Иреной Лесневской

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

