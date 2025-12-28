Умер композитор Александр Мерлин

В возрасте 100 лет умер композитор, поэт и драматург Александр Мерлин. Его песни исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Михаил Боярский.

Господин Мерлин умер в Мюнхене, где проживал последние годы. Об этом сообщило генконсульство России в Бонне. Дату и место прощания там не назвали.

Как уточнило генконсульство, Александр Мерлин — житель блокадного Ленинграда. С 1943 года он служил на Дальнем Востоке, а в 1945-м участвовал в войне против Японии. Создал около 3 тыс. произведений. В их числе пьесы для Московского драмтеатра имени Пушкина и Санкт-Петербургского театра кукол.