FT раскрыла детали переговоров Зеленского и лидеров ЕС перед встречей с Трампом

Украина готова отвести войска от линии фронта, если Россия сделает то же самое, пишет Financial Times. По информации источников издания, об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам во время телефонных переговоров 27 декабря.

По словам источников FT, Киев настаивает на создании демилитаризованной зоны и получении надежных гарантий безопасности. В них должны быть четко прописаны действия союзников Украины в случае нарушения Россией мирного соглашения. Другие условия Киева — военное присутствие Европы на Украине, стабильное финансирование ВСУ, в том числе поддержка систем ПВО.

Собеседники FT рассказали, что господин Зеленский допустил отказ от территорий только после проведения референдума в мирных и безопасных условиях. Президент Украины также хочет передать Запорожскую АЭС под международный контроль, чтобы вырабатываемая энергия распределялась «по обе стороны фронта». Владимир Зеленский предполагает, что Россия может отказаться от предложенного плана, и хочет, чтобы Вашингтон оказал на Москву давление, утверждают источники FT.

28 декабря президент США Дональд Трамп проведет во Флориде переговоры с Владимиром Зеленским. Американская сторона назвала целью встречи обсуждение новой версии плана урегулирования из 20 пунктов. Господин Трамп заявлял, что без его согласования мирный план утвердить не получится.