Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов и имущества государственных служащих и депутатов. Вместо этого будет внедрена система постоянного автоматизированного контроля за финансовым состоянием чиновников. При этом отчетность потребуется только при наличии определенных оснований.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Изменения коснулись федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также нормативных актов, регулирующих статус и порядок прохождения государственной службы.
Согласно новым правилам, декларирование останется обязательным при приеме на госслужбу и трудоустройстве в определенные организации. Также чиновники будут обязаны предоставлять декларации при переходе на другую государственную должность, при включении в кадровый резерв и при совершении крупных сделок — если сумма сделки превышает трехлетний доход госслужащего, его супруга и несовершеннолетних детей.
Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 10 декабря, уже 18-го инициативу приняли во втором и третьем чтениях. Совет федерации одобрил принятый закон 24 декабря.