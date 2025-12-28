Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов и имущества государственных служащих и депутатов. Вместо этого будет внедрена система постоянного автоматизированного контроля за финансовым состоянием чиновников. При этом отчетность потребуется только при наличии определенных оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изменения коснулись федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также нормативных актов, регулирующих статус и порядок прохождения государственной службы.

Согласно новым правилам, декларирование останется обязательным при приеме на госслужбу и трудоустройстве в определенные организации. Также чиновники будут обязаны предоставлять декларации при переходе на другую государственную должность, при включении в кадровый резерв и при совершении крупных сделок — если сумма сделки превышает трехлетний доход госслужащего, его супруга и несовершеннолетних детей.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 10 декабря, уже 18-го инициативу приняли во втором и третьем чтениях. Совет федерации одобрил принятый закон 24 декабря.