Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов и имущества государственных служащих и депутатов. Вместо этого будет внедрена система постоянного автоматизированного контроля за финансовым состоянием чиновников. При этом отчетность потребуется только при наличии определенных оснований.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изменения коснулись федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также нормативных актов, регулирующих статус и порядок прохождения государственной службы.

Согласно новым правилам, декларирование останется обязательным при приеме на госслужбу и трудоустройстве в определенные организации. Также чиновники будут обязаны предоставлять декларации при переходе на другую государственную должность, при включении в кадровый резерв и при совершении крупных сделок — если сумма сделки превышает трехлетний доход госслужащего, его супруга и несовершеннолетних детей.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 10 декабря, уже 18-го инициативу приняли во втором и третьем чтениях. Совет федерации одобрил принятый закон 24 декабря.

