Добровольцам на СВО учтут срок службы в стаже для пенсии за выслугу лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому время службы в добровольческих формированиях на СВО будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет.

Периоды участия в добровольческих формированиях будут включаться в общий стаж сотрудников МВД, ФСИН, Росгвардии и ФССП. Для получения пенсии необходимо иметь выслугу не менее 20 лет.

Закон вступит в силу 1 января. Граждане, которые были исключены из добровольческих формирований до начала действия закона, смогут подать заявление на назначение пенсии или пересмотр ее размера с 2026 года.