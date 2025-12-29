Испытание барреля на прочность

Российский нефтяной экспорт выдержал удар новых санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», не потеряв основных импортеров. Для ЛУКОЙЛа санкции могут стать приговором многолетней стратегии глобального развития. Но в целом ограничения привели лишь к увеличению цепочки перепродаж и расширению дисконтов на российскую нефть.

Корреспондент отдела бизнеса Ольга Семеновых

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Давно обещанные президентом США Дональдом Трампом санкции против российской нефтяной отрасли, вступившие в силу в конце ноября 2025 года, нанесли болезненный, но не сокрушительный удар по ключевому сегменту экономики страны. Блокирующие ограничения были введены против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних структур и, по формулировке американского Минфина, были призваны сократить доходы России от поставок энергоресурсов.

Спустя месяц — к середине декабря — морской экспорт нефти из РФ, по данным ЦЦИ, сократился на 4,6% относительно уровня октября и ноября. География поставок осталась прежней: Индия и Китай продолжают закупки, в том числе благодаря расширенным дисконтам и возможностям обхода прямых сделок через посредников. По данным Kpler, снижение экспорта сырья из РФ к середине декабря находится в диапазоне 7–10% относительно показателей начала осени. Такое сокращение аналитики называют умеренным, учитывая масштаб введенных США санкций.

Инфраструктура непрямых продаж российской нефти формировалась с 2022 года: трейдеры используют длинные цепочки поставщиков, а часть грузов перегружается на танкеры вне западной страховой системы. Так, в Индию около 1,2–1,5 млн баррелей в сутки (б/c) поступает через схемы с трейдерами и непрямыми контрактами. Но логистика, конечно, становится дороже, расчеты усложняются, и для покупателей приходится идти на все большие скидки. В декабре Urals торговался около $37 за баррель — минимального уровня с 2020 года, дисконты к мировым котировкам достигали $15–17. А для китайских и индийских НПЗ вопрос цены остается значимым.

Российские аналитики и чиновники заверяют, что размер дисконтов будет снижаться. Да и рынок действительно видел и более серьезные скидки. Так, согласно БКС, весной 2022 года, когда международные трейдеры отказывались работать с российскими нефтекомпаниями, дисконты доходили до $34 за баррель.

«Роснефти» новые санкции, кажется, тоже серьезно не угрожают. Компания более глубоко интегрирована в азиатские цепочки, в частности поставляет нефть в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь—Тихий океан, а также имеет развитую внутреннюю инфраструктуру.

В самом уязвимом положении из-за санкций оказался ЛУКОЙЛ, который был вынужден объявить о продаже зарубежного бизнеса — LUKOIL International GmbH, стоимость активов которого превышает $19 млрд. Речь идет о НПЗ в Болгарии и Румынии, 45% в НПЗ в Нидерландах, более 2 тыс. АЗС, а также проектах по добыче в десятке стран, включая долю в одном из крупнейших в мире месторождений Западная Курна-2 в Ираке с запасами около 14 млрд баррелей. И уже очевидно, что сделка для ЛУКОЙЛа будет крайне непростой: Минфин США, судя по всему, намерен активно участвовать в отборе покупателя. Первый выбор ЛУКОЙЛа — трейдер Gunvor — был отвергнут американским регулятором под предлогом связей с Россией. По данным Reuters, не смог согласовать сделку и инвестиционный банк Xtellus Partners, который называли основным претендентом на зарубежный бизнес ЛУКОЙЛа. Хотя, по данным агентства, выбор Xtellus лоббировал бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца.

ЛУКОЙЛ долгие годы делал ставку на иностранные активы, считая их источником диверсификации и дополнительной выручки. На российском рынке пространства для развития осталось немного. И расставание с зарубежным бизнесом может даже поставить вопрос сохранения независимости компании в РФ. По крайней мере некоторые иностранные СМИ после срыва сделки с Gunvor снова начали рассуждать о потенциальном мегаслиянии на российском нефтяном рынке.

Как ни странно, но для ЛУКОЙЛа в текущей ситуации пристальное внимание американских регуляторов к продаже иностранного бизнеса должно быть даже плюсом.

Очередь из потенциальных покупателей, судя по сообщениям СМИ, весьма велика, лицензия на сделку может продлеваться, а там, глядишь, и сам вопрос санкций может оказаться предметом политических переговоров. Американские власти пока вроде бы не отказываются от заключения мирного соглашения по украинскому конфликту, и снятие рестрикций вполне может быть частью таких договоренностей, что само собой избавит ЛУКОЙЛ от необходимости продажи существенной части бизнеса.

