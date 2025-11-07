Нефть повисла в воздухе

Срыв многомиллиардной сделки с Gunvor перевел судьбу зарубежных активов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в плоскость межгосударственного торга. Аналитики видят два вероятных сценария развития событий: затяжная блокировка активов или их постепенная «легализованная национализация» в юрисдикциях ЕС. По их мнению, начало процессу может положить Болгария, создав опасный прецедент для других европейских активов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сделка по покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа стоимостью свыше €19 млрд швейцарским трейдером Gunvor, которая могла стать одной из крупнейших в истории сырьевого трейдинга, сорвалась через неделю после объявления о достижении соответствующих договоренностей. Минфин США в ночь на 7 ноября опубликовал заявление, в котором назвал швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и отказался выдавать лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине не завершатся боевые действия. Спустя несколько часов Gunvor сообщил об отзыве своего предложения о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа. Трейдер отметил, что считает заявление США о связях с Россией «в корне неверным и ложным». Комментариев в ЛУКОЙЛе и Gunvor “Ъ” не предоставили.

Решение американского правительства стало ожидаемым: собеседники “Ъ” и ранее сомневались, что сделка будет одобрена.

Под контроль трейдера могло перейти подразделение группы — LUKOIL International GmbH — с активами стоимостью свыше €19 млрд, включая трейдера Litasco, НПЗ в Европе, а также проекты по добыче более чем в десяти странах.

Российская нефтекомпания заявила о намерении продать иностранные активы после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило ЛУКОЙЛ, «Роснефть», а также ряд их структур в SDN List в конце октября. Санкции распространяются и на дочерние компании фигурантов, где те владеют от 50%. Сделки с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» разрешены до 21 ноября, средства должны переводиться на замороженные счета.

Аналитики солидарны в оценке происходящего: активы ЛУКОЙЛа превратились в предмет межгосударственного торга.

«В таких обстоятельствах формируется представление о том, что активы ЛУКОЙЛа являются не просто собственностью компании, а предметом торга наравне с замороженной собственностью России в западных странах»,— поясняет управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его словам, если это так, то все существенно затянется, а сами активы испытают серьезные сложности в операционной деятельности. Эту позицию разделяет советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Он предполагает, что OFAC, вероятно, продлит сроки для закрытия сделок с ЛУКОЙЛом, а Gunvor может вернуться к переговорам, но уже снизив цену.

Для ЛУКОЙЛа теперь пропал фактор срочности при реализации активов, отмечает руководитель центра по российским акциям БКС Кирилл Бахтин. Он поясняет, что успеть завершить продажу любого актива до 21 ноября по приемлемой цене невозможно. При этом Максим Шапошников не исключает сценария банкротства заводов с последующей «легализованной национализацией», что, по его мнению, нанесет серьезный удар по инвестиционному имиджу ЕС.

Как пишет Bloomberg, депутаты Болгарии уже приняли поправки, которые дадут возможность правительству назначить специального управляющего в компаниях—эксплуатантах критической инфраструктуры, а тот сможет получить контроль над пакетом акций объекта и начать комплексную подготовку к смене собственника. Это позволит болгарским властям начать процедуру получения контроля над крупнейшим в стране НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе.

Кирилл Бахтин напоминает, что ситуация в Болгарии сходна с тем, что происходило с НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии в 2022–2023 годах. Тогда, отмечает он, было много слухов о национализации актива, который в итоге был продан. Официально сумма не называлась, но СМИ оценивали сделку в €1,5 млрд. По словам господина Бахтина, с учетом того, что НПЗ в Италии крупнее (16 млн тонн), НПЗ в Бургасе (9 млн тонн) по аналогии можно оценить примерно в €1 млрд, что соответствует 2% текущей рыночной капитализации ЛУКОЙЛа.

Если власти Болгарии действительно решат национализировать или ввести внешнее управление над активами ЛУКОЙЛа, это станет прецедентом и остальные европейские активы могут быть присвоены по такому же сценарию, отмечает Дмитрий Касаткин.

В таком случае, добавляет он, ЛУКОЙЛ не увидит даже «замороженных» средств. Но более вероятным исходом аналитик видит затягивание процесса продажи и ввод временного управления на предприятии.

Акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже к 18.00 7 ноября снизились на 2,7%, до 5,3 тыс. руб. за бумагу. Как отмечают аналитики БКС, бумаги ЛУКОЙЛа сегодня оказались в абсолютных аутсайдерах рынка, реагируя на отказ Gunvor, хотя фундаментальных причин для падения котировок компании нет. При соотнесении масштаба вклада зарубежных активов в EBITDA российского нефтяника (8%) и степени падения котировок (14% за месяц) в БКС считают, что рынок слишком негативно воспринимает ситуацию с продажей.

Ольга Семеновых