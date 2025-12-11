Баррели меняют флаги

Решение Гамбии актуализировать список снятых с регистрации танкеров затронуло 28 судов, перевозивших российские нефть и нефтепродукты, подсчитали в Центре Ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики связывают принятую меру с недавними атаками на суда под гамбийским флагом в Черном море.

Исключение 72 судов из морского реестра Гамбии затронуло флот, перевозивший в 2025 году нефть и нефтепродукты из РФ, говорится в обзоре Центра ценовых индексов. По их данным, под исключение попали 28 задействованных в транспортировке российского сырья танкеров. При этом 11 из них уже зарегистрированы под новыми флагами. Еще десять исключенных танкеров перевозили нефть из Ирана, ОАЭ и Китая.

По информации отслеживающих морские маршруты сервисов, которую приводят аналитики, к 9 декабря 13 из оставшихся 17 танкеров, потерявших гамбийскую регистрацию, продолжают находиться в рейсах, не имея подтвержденной регистрации, под флагом какого-либо государства.

В ЦЦИ отмечают, что вынужденная смена флага создает давление на стоимость перевозки российского сырья.

В конце ноября в исключительной экономической зоне Турции в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии. Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что эти инциденты послужили поводом для усиления контроля за флотом со стороны властей Гамбии.

Ситуация с изменением флага носит технический характер и продиктована необходимостью оперативно реагировать на экономические и операционные изменения условий судоходства, отмечает он. По словам господина Соколова, процедура требует времени, что создает дополнительные расходы для судовладельцев. В моменте, добавляет он, ставки фрахта могут частично вырасти, но в краткосрочной перспективе этот эффект исчезнет.

На операционные издержки при смене флага также указывает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. Он отмечает, что объем экспорта сырья при этом не пострадает: логистика адаптируется в том числе через STS-перевалки (с судна на судно). Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что выбор флага для «серого флота» остается крайне широким.

По данным S&P Global Commodities at Sea, в 2025 году Россия транспортировала из портов Черного моря 1,44 млн баррелей нефти в сутки. По данным ЦЦИ, транспортировка нефти 1–7 декабря судами класса Aframax (дедвейт 100 тыс. тонн) из Новороссийска до Турции подорожала на 18,4% к предыдущей неделе, до $6,2 за баррель. Стоимость перевозки из портов Балтики до Турции выросла на 5,1%, до $8,5 за баррель. Ставки фрахта в направлении Индии остались без изменений — $9–11 за баррель.

Морской экспорт нефти из России за первую неделю декабря вырос к предыдущей на 2%, до 401 тыс. тонн в сутки, сказано в обзоре.

После низких показателей в конце ноября порт Новороссийск нарастил отгрузки на 141%, до 93 тыс. тонн в сутки. Отсюда вышли пять танкеров класса Suezmax (дедвейт 135 тыс. тонн), три следовали в Турцию, по одному — до Индии и Китая. Экспорт из Козьмино сократился на 11%, до 114 тыс. тонн в сутки. Количество рейсов сократилось до восьми единиц, семь судов класса Aframax шли в Китай, еще один — в Индию.

Отгрузки из Усть-Луги снизились на 43%, до 43 тыс. тонн в сутки. Восемь танкеров класса Aframax направились в Индию, два — в Турцию и один Suezmax — в Египет для дальнейшей STS-перевалки, указывают в ЦЦИ. Аналитики ожидают незначительного снижения поставок в Китай в ближайшее время на фоне исчерпания импортных квот китайских НПЗ.

В декабре, говорит Максим Шапошников, существенного роста экспорта нефти из России не прогнозируется в связи с традиционно низким сезоном. Но, добавляет он, после снижения отгрузок в ноябре возможно некоторое восстановление по итогам месяца. Олег Абелев также полагает, что в декабре стабильные объемы поставок сырья могут сохраниться. Он добавляет, что снижение прибыльности торговли из-за рисков может подтолкнуть покупателей нефти из России к поиску альтернатив.

