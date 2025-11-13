София переходит на чрезвычайное положение

Вступающие в силу 21 ноября санкции США против ЛУКОЙЛа привели к чрезвычайной ситуации в Болгарии, где российская компания обеспечивает 80% потребляемого в стране топлива. На этой неделе болгарские власти взяли под контроль всю инфраструктуру ЛУКОЙЛа, введя жесткие меры безопасности с привлечением армии и спецслужб. Источники в правительстве предупреждают, что протесты из-за нехватки бензина могут привести к острому политическому кризису, падению кабинета министров и усилению позиций пророссийских сил. В этой ситуации власти надеются договориться с США об отсрочке санкций, как это сделала Венгрия, за что Болгарии также придется пойти на серьезные уступки. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentina Petrova / AP Фото: Valentina Petrova / AP

Чрезвычайные меры в Болгарии приняты на этой неделе по распоряжению правительства. Государственному агентству национальной безопасности DANS, Минобороны и МВД поручено «принять меры по обеспечению безопасности на объектах ЛУКОЙЛа и других элементах ключевой инфраструктуры на территории Болгарии».

Сотрудники DANS вошли в офисы ЛУКОЙЛа по всей стране и на принадлежащий российской компании НПЗ в Бургасе, который обеспечивает 80% потребляемых в Болгарии нефтепродуктов, и начали там инспекционные проверки. Минобороны переместило в район Бургаса систему борьбы с БПЛА. Полиция начала проверки автомобилей на предмет наличия в них оружия и взрывчатки. Как пояснил болгарский премьер Росен Желязков, «принимаемые меры носят превентивный характер и преследуют цель обезопасить ключевую инфраструктуру, включая переработку нефти и другие объекты».

В рамках все тех же чрезвычайных мер болгарский парламент в срочном порядке принял в конце минувшей недели закон, позволяющий государству фактически установить контроль над НПЗ в Бургасе и даже провести его продажу другому владельцу. Для этого правительство назначит специального управляющего с практически неограниченными полномочиями, а права нынешних владельцев и акционеров будут приостановлены. «Специальный управляющий должен гарантировать, что средства от продажи предприятия не будут направлены непосредственно в Россию, а будут переведены на специальный счет, которым ЛУКОЙЛ сможет воспользоваться после снятия санкций»,— пояснил болгарский министр экономики Петар Дилов.

А еще до принятия чрезвычайных мер Болгария ввела запрет на экспорт ряда нефтепродуктов, прежде всего дизельного и авиационного топлива. Сейчас, по признанию главы Государственного агентства стратегических резервов Асена Асенова, запасов бензина в Болгарии хватит на 35 дней, а дизельного топлива — на 50.

Главные же надежды на выход из нынешней ситуации болгарские власти связывают с достижением договоренности с США об отмене или хотя бы отсрочке применения антироссийских санкций для Болгарии.

Это признал на днях и Петар Дилов. По данным болгарских СМИ, София уже запросила Вашингтон об условиях отсрочки санкций.

Таким образом, болгарские власти пытаются повторить маневр венгерского премьера Виктора Орбана, который в конце минувшей недели, встретившись в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, получил годовую отсрочку от распространения на Венгрию антироссийских нефтегазовых санкций. Взамен Венгрия обязалась закупить американский сжиженный газ на $600 млн и приобретать ядерное топливо для своей АЭС «Пакш» у американских компаний.

Болгария на аналогичные уступки США, судя по всему, тоже готова. Ведь власти страны серьезно опасаются, что в противном случае практически неизбежны нехватка бензина и массовые протесты. Как сообщало на днях издание Politiсo, ссылающееся на два близких к болгарскому правительству источника, нынешняя ситуация в стране может привести к серьезному политическому кризису, ускорив падение кабинета министров Росена Желязкова и укрепив позиции президента Румена Радева, которого считают пророссийским политиком.