Ирак меняет бурильщика

Иракский актив ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) — одно из крупнейших в мире месторождений Западная Курна-2 — заинтересовал американскую ExxonMobil. По данным СМИ, компания предложила властям Ирака выкупить долю ЛУКОЙЛа в 75%. Аналитики считают ExxonMobil вероятным кандидатом, указывая на участие компании в разработке Западной Курны-1.

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil предложила Министерству нефти Ирака выкупить 75% ЛУКОЙЛа в Западной Курне-2, сообщило 2 декабря Reuters со ссылкой на пять источников в Ираке. По словам одного из собеседников, Exxon — «наиболее предпочтительный вариант взамен ЛУКОЙЛа, у компании есть необходимые мощности и опыт управления такими активами». В ЛУКОЙЛе, ExxonMobil и иракском министерстве на запросы “Ъ” не ответили.

Министерство нефти Ирака 1 декабря заявило о готовности пригласить «избранную группу ведущих американских компаний» для переговоров о совместном управлении проектом. Какие компании будут приглашены, не уточняется. Bloomberg ранее писал, что ExxonMobil и Chevron заинтересованы в покупке некоторых зарубежных активов ЛУКОЙЛа.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Начальные извлекаемые запасы — около 14 млрд баррелей. ЛУКОЙЛ выиграл тендер на освоение месторождения в 2009 году. В 2010 году нефтекомпания заключила договор с правительством Ирака до 2030 года, в 2023 году стороны подписали дополнительное соглашение, предусматривающее продление контракта до 2045 года. Коммерческая добыча сырья началась в 2014 году. Еще 25% принадлежит госкомпании Ирака North Oil Company. Распределяет нефть с месторождения Basra Oil Company (бывшая South Oil Company).

ExxonMobil действительно может быть одним из главных интересантов по доле ЛУКОЙЛа в иракском проекте — это связано с длинной историей взаимодействия американской компании с РФ, а также работой Exxon в Ираке, считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Совместное предприятие ExxonMobil — Shell было оператором месторождения Западная Курна-1 с долей 60% в проекте. Альянс выиграл соответствующий тендер в 2009 году. Но проект требовал инвестиций: по оценкам Министерства нефти Ирака, необходимо было вложить еще $50 млрд для увеличения добычи. В 2018 году из проекта вышла Shell, а в 2023 году — ExxonMobil, продав свою долю китайской PetroChina, которая стала основным оператором Западной Курны-1. В октябре 2025 года премьер Ирака Мухаммед ас-Судани говорил, что страна вновь сотрудничает с ExxonMobil и подписала соглашение на разработку крупного нефтяного месторождения Маджнун.

В то же время, продолжает Дмитрий Касаткин, иракская сторона вряд ли пойдет на агрессивные шаги и продаст долю без согласия ЛУКОЙЛа: сотрудничество с российскими нефтекомпаниями носит стратегический характер для Ирака.

Но, добавляет господин Касаткин, при заключении любой сделки за периметром РФ ЛУКОЙЛу будет затруднительно получить деньги, поскольку средства, вероятнее всего, могут остаться в том или ином виде за рубежом.

В начале ноября, писало Reuters, ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на Западной Курне-2, а Ирак прекратил все выплаты российской компании. Юристы, опрошенные “Ъ”, предполагали, что таким образом ЛУКОЙЛ пытается защититься от штрафов и подтверждает добросовестность действий в свете потенциального спора по контракту.

После включения в SDN List в конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о продаже иностранных активов, в том числе проектов по добыче. 14 ноября в компании заявили, что ведут переговоры с несколькими покупателями. Лицензия Минфина США на проведение сделки действует до 13 декабря.

Ольга Семеновых