Фрахт сбавил ход

Ставки фрахта на перевозку российской нефти начали снижаться после достижения исторических максимумов в начале декабря. Сильнее всего транспортировка подешевела из портов Балтики до Турции, на 5–5,1% к предыдущей неделе. Аналитики связывают коррекцию с ослаблением спроса на тоннаж и ростом предложения судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Морской грузовой порт с Канонерского острова (Санкт-Петербург)

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Вид на Морской грузовой порт с Канонерского острова (Санкт-Петербург)

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Стоимость перевозки российской нефти из балтийских портов 15–21 декабря сократилась по всем направлениям, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным аналитиков, наибольшее снижение отмечено на маршрутах до Турции, где ставки фрахта уменьшились на 5–5,1% к предыдущей неделе, до $7,7–7,9 за баррель. Стоимость перевозки из Балтики до Индии подешевела за неделю на 1,9–2%, до $9,9–10,6 за баррель.

В начале декабря ставки фрахта из Балтики в Турцию достигли исторического максимума — в моменте стоимость перевозки выросла до $8,5 за баррель. Такой показатель почти в два раза выше аналогичного уровня 2024 года, говорит директор ЦЦИ Роман Соколов. По его словам, уровень морского экспорта в начале зимы не способствовал сохранению высоких ставок, а рост предложения при снижении спроса повлиял на стоимость транспортировки.

Стоимость перевозки нефти из Новороссийска остается на максимальных уровнях с начала года — $6,2–12 за баррель в зависимости от направления.

Ставки фрахта еще отыгрывают последствия очередных ограничений против российской нефтяной отрасли, говорит Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг нефтегазового сектора.

По его словам, по мере адаптации стоимость логистики, как и размер дисконтов, будет снижаться.

Стоит учитывать и то, что увеличение числа танкеров с российской нефтью, которые пока не разгружены, в моменте сдерживает снижение ставок фрахта, продолжает господин Малков. По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS) за неделю, закончившуюся 14 декабря, объем российской нефти в море вырос до исторического рекорда — 137 млн баррелей. Особенно заметным, отмечают аналитики, стало скопление груженных Urals танкеров у берегов Китая. Согласно информации CAS, к середине декабря в водах КНР находится около 19,2 млн баррелей российской нефти.

ЕС 18 декабря расширил список судов, связанных с перевозкой российской нефти, добавив туда 41 танкер. Общее количество судов под европейскими санкциями достигло 605 единиц. По подсчетам Kpler, за последний год выявлено 687 танкеров западных компаний или имеющих западное страховое покрытие, которые перевезли хотя бы одну партию нефти из РФ. Также Kpler зафиксировала 587 судов, не имеющих западных собственников и страхования.

По данным ЦЦИ, увеличение отгрузок из Козьмино 15–21 декабря привело к росту морского экспорта российской нефти на 10,9% за неделю, до 384 тыс. тонн в сутки. Доля порта в структуре экспорта увеличилась до 41%, а поставки выросли до 157 тыс. тонн в сутки. Так, отправлено девять судов класса Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн в Турцию, один танкер того же типа — в Индию, еще один — в неизвестном направлении. Из Азово-Черноморского бассейна третью неделю подряд отправляется пять партий, объемы уменьшились на 9,8%, до 86 тыс. тонн в сутки, указывают в ЦЦИ.

Аналитики CAS отмечают сокращение объема поставок российской нефти ключевым импортерам — Индии, Китаю и Турции.

С начала года, указывают аналитики, на РФ пришлось почти 60% турецкого импорта нефти, но в последнее время сырье из Ирака вытесняет российские объемы. По словам Максима Малкова, поставки российской нефти в Турцию с октября снижаются на 12–15% месяц к месяцу. Турецкие НПЗ, продолжает он, пытаются переориентироваться на альтернативные сорта — казахстанские CPC Blend и KEBCO, а также на иракский Basrah. Но, отмечает аналитик, Турция вряд ли сможет полностью отказаться от российского сырья в краткосрочной перспективе, поскольку диверсификация потребует времени и инвестиций.

Отгрузки российской нефти в Индию и Китай, говорит он, сохраняются на уровне 1,3–1,4 млн баррелей в сутки, что близко к максимально возможным уровням, определяемым по мощности хранилищ и НПЗ.

Александр Новак, вице-премьер, об адаптации российской нефтяной отрасли к санкциям («Интерфакс»): «Мы неоднократно проходили такую историю».

По итогам года, считает Максим Малков, объемы отгрузок нефти из РФ в Индию останутся сопоставимы с прошлогодними показателями, но станут более неравномерными в помесячном разрезе. Поставки сырья в Китай, указывает он, за 2025 год ожидаются на 5% ниже, чем в 2024 году. Господин Малков также указывает на фактор снижения прозрачности отгрузок — официальные данные могут не учитывать часть из реальных товарных потоков.

Ольга Семеновых