Как Курна в ощип

Санкции США против ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) парализовали ключевой зарубежный актив компании –- гигантское месторождение в Ираке с запасами 14 млрд баррелей нефти Западная Курна-2. По данным Reuters, российская компания объявила форс-мажор по этому проекту после прекращения выплат от иракской стороны. Юристы считают, что ЛУКОЙЛ таким образом пытается защититься от штрафов, в то же время у партнеров компании появляется возможность выторговать лучшие условия контракта.

ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений — иракской Западной Курне-2, сообщило 10 ноября Reuters со ссылкой на источники. По их данным, после введения санкций США против ЛУКОЙЛа Ирак прекратил все платежи российской компании, и та уведомила власти страны о невозможности продолжать работу. По данным Reuters, объемы нефти, выделенные для выплат ЛУКОЙЛу в ноябре, около 4 млн баррелей, аннулированы, денежные средства заморожены. В ЛУКОЙЛе “Ъ” не ответили.

ЛУКОЙЛ выиграл тендер на освоение Западной Курны-2 в 2009 году. В 2010-м нефтекомпания заключила договор с правительством Ирака до 2030 года, а в 2023 году стороны подписали дополнительное соглашение, предусматривающее продление контракта до 2045 года. Коммерческая добыча сырья началась в 2014 году. Начальные извлекаемые запасы — около 14 млрд баррелей. ЛУКОЙЛ владеет 75% в проекте, еще 25% принадлежит госкомпании Ирака North Oil Company (NOC). Распределяет нефть с месторождения Basra Oil Company (бывшая South Oil Company).

В контракте по проекту от декабря 2009 года, с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что пострадавшая от форс-мажора сторона должна уведомить партнера об этом в течение 14 дней.

В таком случае продление контракта возможно на особых условиях. В частности, иракская сторона может инициировать расторжение соглашения, в том числе если подрядчик не соблюдает утвержденные правила разработки месторождения. Представитель иракской нефтяной отрасли сообщил Reuters, что, если причины форс-мажора не будут устранены в ближайшие полгода, ЛУКОЙЛу придется прекратить добычу на Западной Курне-2 и выйти из проекта.

Руководитель центра по российским акциям БКС Кирилл Бахтин оценивает долю проекта в Западной-Курне-2 в 3–4% от общей EBITDA ЛУКОЙЛа. По его словам, возникновение проблем в работе на иракском месторождении было ожидаемым, а резкое падение акций ЛУКОЙЛа в последние недели — чрезмерная реакция рынка, связанная с настроением участников торгов. Акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже к 18:00 опустились на 3,55%, до 5,135 тыс. руб. за бумагу.

Заморозка выплат ЛУКОЙЛу означает, что иракский партнер расценивает свои риски в связи с потенциальным нарушением санкций США выше, чем претензии со стороны нефтекомпании, говорит партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Управляющий партнер юридической фирмы «Шаги» Андрей Шарков отмечает, что вторичные санкции против Ирака могут привести к отключению местных банков от международных систем расчетов, включая SWIFT, что окажет критическое воздействие на экономику страны. Так как доходы от экспорта нефти поступают в Ирак через международную финансовую систему, любые ограничения могут парализовать ключевые источники бюджета, поясняет он.

Ссылка на форс-мажор позволяет ЛУКОЙЛу избежать ответственности за нарушение обязательств по договору — возможных штрафов, также такое уведомление подтверждает добросовестность действий российской компании в свете потенциального спора по контракту, продолжает Мерген Дораев.

Вместе с тем он не исключает, что для национальной компании Ирака это может быть шансом для пересмотра условий сотрудничества в свою пользу: в таком случае текущая ситуация лишь предваряет коммерческие переговоры по дальнейшей судьбе проекта. Иракская сторона может получить в полную собственность очень крупный актив по низкой стоимости, поскольку, прикрываясь санкциями, может выторговать у ЛУКОЙЛа скидку при продаже проекта дружественным странам, считает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.

С возможностью переговоров с иракской стороной соглашается и Андрей Шарков, добавляя, что уведомление о форс-мажоре можно расценивать как приглашение к диалогу. По его словам, шестимесячный период форс-мажора — стандартная практика в крупных инфраструктурных контрактах, позволяющая сторонам объективно оценить перспективы восстановления обязательств до принятия более радикальных решений, включая расторжение.

Хотя Западная Курна-2 — один из ключевых активов ЛУКОЙЛа, генерирующих денежный поток за рубежом, потеря проекта не будет критичной для бизнеса нефтекомпании в целом, считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Но, по его словам, от выхода ЛУКОЙЛа пострадают все участники разработки месторождения, что отразится на операциях и инвестициях.

Ситуация на иракском проекте ЛУКОЙЛа осложнилась после срыва сделки по продаже зарубежных активов компании-трейдеру Gunvor.

О получении и принятии этого предложения ЛУКОЙЛ сообщил 30 октября. В сделку, помимо проектов по добыче в более чем десяти странах, могли войти НПЗ в Болгарии и Румынии, 45% в НПЗ в Нидерландах, более 2 тыс. АЗС, производства смазочных материалов и т. д. Но 6 ноября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило, что не выдаст Gunvor лицензию, пока не завершатся боевые действия на Украине. После этого Gunvor отозвал предложение.

Судьба европейских активов ЛУКОЙЛа также остается неясной. В Болгарии для контроля за продажей НПЗ компании в Бургасе будет назначен специальный управляющий, а ЛУКОЙЛ не будет иметь права голоса или обжалования решения, сообщало агентство Reuters со ссылкой на поправки в законодательство. Советник президента Румынии, где ЛУКОЙЛу принадлежит НПЗ Petrotel-Lukoil, Раду Бурнете заявил, что власти страны планируют поставить на контроль любую передачу активов компании. Выкуп части активов ЛУКОЙЛа для бесперебойной работы аэропорта Кишинева допускают и власти Молдавии, говорил министр энергетики страны Дорин Жунгиету.

Сеть АЗС ЛУКОЙЛа Teboil в Финляндии готовится к остановке работы из-за введенных санкций и приостановки поставок топлива, сообщило издание Helsingin Sanomat 10 ноября со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций финской компании Тони Фликта. По его словам, запасы топлива на АЗС подходят к концу, а на некоторых — уже иссякли.

Ольга Семеновых, Анна Занина