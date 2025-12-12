Вашингтон качает баррель

Консультировать ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) в переговорах с властями США и инвестиционным банком Xtellus в вопросе продажи зарубежных активов нефтекомпании будет бывший советник Дональда Трампа Брайан Ланца. Предложение банка отдать зарубежные активы ЛУКОЙЛа его американским акционерам аналитики считают наиболее вероятным и приемлемым для компании в сложившихся условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший старший советник президента США Брайан Ланца посоветует ЛУКОЙЛу, что делать с зарубежными активами

Фото: Aspen Institute Germany Бывший старший советник президента США Брайан Ланца посоветует ЛУКОЙЛу, что делать с зарубежными активами

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца стал консультантом международного подразделения ЛУКОЙЛа и помогает компании найти покупателя на зарубежные активы, сообщил Politico со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, господин Ланца и его компания Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по возможной сделке. На вопрос “Ъ” о назначении консультанта в ЛУКОЙЛе не ответили.

По данным Politico, Брайан Ланца в том числе помог ЛУКОЙЛу продлить лицензию на продажу иностранных активов до 17 января 2026 года. По словам собеседника издания, господин Ланца работает над продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners. Как сообщает Reuters, банк — главный претендент на покупку иностранных активов ЛУКОЙЛа. Xtellus предложил Минфину США провести безденежную сделку и обменять акции ЛУКОЙЛа американских инвесторов на его зарубежные активы.

Минфин США добавил ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и их дочерние структуры в SDN List в октябре этого года. Ограничения подразумевают заморозку активов компаний в США и запрет американским организациям взаимодействовать с ними. Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов, среди них: добычные проекты на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Африке и Латинской Америке, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, АЗС в США, Финляндии, Румынии и Молдавии, а также международный трейдер. Зарубежные активы ЛУКОЙЛа оцениваются в $22 млрд.

Обмен иностранных акций на зарубежные активы может быть выгоден для ЛУКОЙЛа, если формат сделки уже соответствует ограничениям OFAC и не требует дополнительных разрешений, говорит Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. Но недостатком, по его словам, могут стать сроки реализации такой трансакции, так как стороне обмена потребуется время на аккумулирование пакета акций. Сам процесс аудита для сделки такого масштаба займет не один месяц, продолжает аналитик. По этой причине, полагает он, текущая лицензия до 17 января будет продлена. Участие в переговорах бывшего советника Дональда Трампа — умеренно позитивный сигнал, поскольку тот может располагать информацией о приемлемом для администрации США формате сделки, считает Кирилл Бахтин.

С этим соглашается управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, добавляя, что работа Брайана Ланцы может снизить неопределенность в переговорах, но напрямую не влияет на решения OFAC.

Будущая сделка, продолжает он, связана с политическим торгом, поэтому присутствие в ней таких фигур неудивительно и может стать залогом решения некоторых вопросов.

Господин Касаткин отмечает, что для ЛУКОЙЛа такая схема не оптимальна по цене, но наиболее исполнима в текущих условиях, добавляет аналитик. Согласие на компенсацию инвесторам США может быть для ЛУКОЙЛа единственным способом продлить сроки лицензии и получить доступ к средствам, считает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Он полагает, что под давлением со стороны США компании, вероятно, придется принять такое условие. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков указывает, что стоимость активов и акций может значительно различаться.

Ольга Семеновых