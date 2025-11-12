Дисконты на своей волне

Российская нефть столкнулась с самым резким ростом дисконтов за последний год — скидки на Urals в портах на Балтике и Черном море достигли почти $20 за баррель. Расширение дисконтов аналитики связывают с санкциями США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и вынужденными пересмотрами схем поставок. Последний раз скидки на Балтике превышали $15 за баррель в начале этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дисконт на российскую нефть Urals к Brent в порту Приморск на базисе FOB к 10 ноября вырос до $19,4 за баррель, в порту Новороссийск — до $19,4 за баррель, сообщил источник “Ъ” в отрасли. В начале ноября размер скидок был $13–14 за баррель, до введения санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 22 октября — $11–12 за баррель.

Собеседник “Ъ” связывает рост дисконтов с включением ЛУКОЙЛа и «Роснефти» в SDN List, что потребовало перестройки торговых схем. Другой источник “Ъ” добавляет, что рынок сейчас неоднороден и стоимость Urals может заметно варьироваться. По его словам, диапазон цен, который сейчас наблюдается на базисах FOB Приморск и FOB Новороссийск, включает и уровень дисконта около $20 за баррель.

Максимальных значений дисконт Urals к Brent достигал во втором квартале 2022 года — $31,9 за баррель и в первом квартале 2023 года — $30 баррель, следует из подсчетов эксперта по энергетике Кирилла Родионова на основе данных Argus и ОПЕК. Он указывает, что в первом случае рынок находился под воздействием геополитического шока после февраля 2022 года, а во втором — повлияло эмбарго ЕС на морские поставки сырья из РФ. Но в те периоды нефть была заметно дороже, чем сегодня. Во втором квартале 2022 года Brent стоила $104,6–122,7 за баррель, в первом квартале 2023 года — $83–78 за баррель, приводит Kept данные Управления энергетической информации США (EIA). EIA оценивала стоимость Brent на споте на базисе FOB в начале ноября в $65,8 за тонну.

В Центре ценовых индексов говорят, что на текущей неделе участники рынка сообщают о расширении дисконтов Urals до $16–18 за баррель. Последний раз скидки на Балтике достигали отметки выше $15 за баррель в начале этого года после ввода масштабного пакета санкций США в отношении российского ТЭКа, под который попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов и т. д. (см. “Ъ” от 10 января). Тогда, указывают аналитики, рынку потребовалось три недели для стабилизации ситуации, после чего скидки стали снижаться.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что перестройка схем продаж через не подпадающих под санкции трейдеров прежде занимала около двух месяцев. Нынешняя фаза, по его мнению, продлится не более месяца, а основной переход завершится к началу 2026 года. По оценке эксперта, максимальный дисконт может достичь $15–16 за баррель на FOB Балтика. Руководитель центра по российским акциям БКС Кирилл Бахтин также полагает, что, как и в 2022 и 2023 годах, скидки временно расширятся, но спустя пару месяцев вернутся к уровням начала сентября. Непродолжительного увеличения дисконтов на время перестройки экспортных каналов ожидает и партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов.

Между тем компании из Индии и КНР — основные покупатели российской нефти — судя по всему, все более осторожно подходят к новым сделкам. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, пять крупных индийских НПЗ не разместили заказы на российскую нефть на декабрь. Обычно такие сделки заключаются до 10-го числа предшествующего месяца. По данным Kpler, которые приводит издание, на эти пять НПЗ в 2025 году пришлось две трети экспорта нефти из РФ в Индию. По данным источников Bloomberg, покупатели не спешат покупать российское сырье, поставленное не подпадающими под санкции компаниями, и на споте, несмотря на скидки, из-за длительной процедуры комплексной проверки. Среди отказавшихся от закупок российской нефти в Китае агентство называло крупные госкомпании — Sinopec и PetroChina Co.

Аналитики компании «Эйлер» ожидают, что на время изменения логистики возможны краткосрочные перебои в экспорте нефти из РФ. Агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и данные LSEG 11 ноября сообщило, что морские поставки нефти из РФ стабильны и могут оставаться такими по крайней мере до окончания действия разрешения США на сделки с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» — 21 ноября.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел