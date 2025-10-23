Вот ваш SDN List

После включения ЛУКОЙЛа и «Роснефти» в SDN List Минфина США под санкциями окажется большая часть российского нефтяного экспорта. Наиболее болезненными ограничения могут стать для ЛУКОЙЛа, для некоторых европейских предприятий которого эксперты не исключают введения внешнего управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С распространением блокирующих санкций США на «Роснефть» и ЛУКОЙЛ (под аналогичными санкциями уже находятся «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть») около трех четвертей российского экспорта нефти придется на попавшие под ограничения компании, следует из имеющихся у “Ъ” данных. Экспорт нефти из РФ в 2024 году составил 240 млн тонн, 42,3% отгружено в Китай, 37% — в Индию, 6,8% — в Турцию. По словам источника “Ъ” в отрасли, с января по август 2025 года поставки нефти из РФ составили примерно 148 млн тонн.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ряд их дочерних структур в SDN List 22 октября. Таким образом, все активы нефтекомпаний, которые находятся под юрисдикцией США или проходят через американскую финансовую систему, будут заморожены. Лицам из США запрещено вести деятельность с этими компаниями без специальной лицензии. Санкции распространяются и на дочерние компании фигурантов списка, где те владеют от 50%, даже если такие предприятия не указаны в SDN List. В «Роснефти» и ЛУКОЙЛе комментарии не предоставили.

Минфин США разрешил сделки с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом до 21 ноября, средства должны переводиться на замороженные счета.

Также до этой даты разрешены операции, связанные с продажей или передачей долгов и активов нефтекомпаний иностранцам, не зарегистрированным в США, если эти сделки начаты до 22 октября. До 21 ноября разрешаются покупки товаров и услуг на зарубежных объектах ЛУКОЙЛа, а также операции, необходимые для прекращения иностранной деятельности компании.

По данным Reuters, китайские госкомпании PetroChina Co., Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil уже взяли паузу для сделок на морские поставки нефти из РФ. Индийские государственные переработчики также пересматривают контракты, чтобы исключить поставки напрямую от ЛУКОЙЛа и «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на собеседника.

Как считают аналитики «Альфа-Инвестиций», новые ограничения, скорее всего, сильнее повлияют на ЛУКОЙЛ. Ключевым вопросом становится судьба Litasco SA — швейцарского трейдера компании.

В 2022 году ЛУКОЙЛ разделил подразделение на две части: штаб-квартира осталась в Женеве, в Дубае создана Litasco Middle East, ориентированная на поставки в Азию и на Ближний Восток. Продажи Litasco в 2023 году составили 44 млн тонн.

Большинство аналитиков считают, что деятельность Litasco в Европе будет приостановлена. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин прогнозирует перевод персонала в Дубай и переход на работу через новые юридические лица.

Партнер AVG Legal Алексей Гавришев поясняет, что трейдер ЛУКОЙЛа может потерять доступ к мировым рынкам капитала и услугам страховых и логистических компаний.

ЛУКОЙЛ также владеет НПЗ в Румынии и Болгарии и 45% в НПЗ в Нидерландах. Объем переработки на европейских НПЗ в 2024 году составил 13,5 млн тонн, или 25% от всей переработки ЛУКОЙЛа, говорится в годовом отчете. За рубежом у ЛУКОЙЛа на конец 2024 года работало 2,45 тыс. АЗС. В числе крупнейших иностранных проектов компании — предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа на месторождении Западная Курна-2.

Премьер Болгарии Росен Желязков 23 октября заявил, что решение о судьбе НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» будет принято в течение месяца, не исключив назначения внешнего управления. В сентябре 2023 года власти Германии на основании закона об энергетической безопасности взяли в доверительное управление дочернюю структуру «Роснефти» и ее доли в трех НПЗ в стране. В сентябре 2025 года этот режим был продлен на полгода.

По данным Reuters, в Германии не ожидают, что санкции США затронут немецкие структуры «Роснефти». Но Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что контрагенты грозят прекращением работы с этими компаниями и власти Германии ведут переговоры с США, пытаясь оградить их от санкций. Среди крупных активов «Роснефти» за рубежом — 49,13% в индийской Nayara Energy и 30% в морском газовом месторождении Zohr в Египте.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что для не затронутых прямыми санкциями дочерних предприятий возможна реструктуризация долей до уровня ниже 50%. Так, на основании лицензии OFAC работала сербская NIS, где 44,85% владеет «Газпром нефть», включенная в SDN List. Но 9 октября санкции против NIS вступили в силу (см. “Ъ” от 10 октября). Потеря контроля над иностранными активами не всегда гарантирует, что США снимут санкции, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он полагает, что риск потери активов более высок у ЛУКОЙЛа, это может быть не национализация, но арест и переход контроля к местным властям.

Ольга Семеновых, Ольга Мордюшенко