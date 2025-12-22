Декларация о подходах

Осенняя сессия Госдумы, официальное закрытие которой состоится 23 декабря, прошла в целом в рамках традиционной повестки: депутаты работали над бюджетом, поддерживали участников специальной военной операции и боролись с внутренними и внешними врагами. А едва ли не единственной неожиданностью стала инициатива об отмене ежегодных деклараций о доходах и имуществе: ее парламентарии внесли под занавес сессии и приняли в весьма сжатые сроки в целях «усиления противодействия коррупции».

Традиционно главным событием осенней сессии стало принятие проекта трехлетнего федерального бюджета. В этот раз за него в третьем чтении проголосовали не только «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Новые люди», но и «Справедливая Россия» (СР), которая обычно при принятии основного финансового документа страны воздерживается вместе с КПРФ и даже готовит свой альтернативный проект. И только коммунисты отступать от давних традиций не стали. Основные параметры бюджета на 2026 год: доходы — 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. Дефицит запланирован на уровне 1,6% ВВП, или 3,8 трлн руб., после ожидаемых в 2025-м 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.

Также традиционно Дума продолжила работу над новыми инициативами, связанными со специальной военной операцией (СВО).

Для бойцов и членов их семей были введены новые льготы. Так, военнослужащие получили право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно. Еще одна инициатива позволит детям участников СВО не лишаться льгот и пособий на время между окончанием школы и поступлением в вуз. Оба законопроекта «Единая Россия» (ЕР) внесла в список своих приоритетных инициатив. Также был принят законопроект группы сенаторов и внефракционного депутата Ярослава Нилова о предоставлении права на льготное получение жилья военнослужащим, в том числе уволенным со службы, воспитывающим ребенка-инвалида старше 18 лет, который проживает вместе с ними.

С подачи правительства был принят закон о присвоении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим в 2022–2023 годах соглашения с Минобороны о службе в штурмовых подразделениях. Под действие новых норм подпадут бойцы подразделения «Шторм-Z», отправившиеся на фронт из мест лишения свободы. При этом правительство же позаботилось о том, чтобы осужденных и подследственных строже наказывали за дезертирство. Внесенные кабмином поправки к Уголовному кодексу (УК) устанавливают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта (ст. 338 УК) для военнослужащих, ранее освобожденных от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также для лиц, производство по уголовному делу в отношении которых было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Сейчас дезертирство в условиях боевых действий наказывается сроком от 5 до 15 лет.

Не обошли депутаты вниманием в эту сессию и еще одну характерную для Думы тему — борьбы с иностранными агентами и прочими внешними и внутренними врагами.

Были одобрены поправки к УК, позволяющие привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже за второе нарушение, причем независимо от сроков его совершения (раньше уголовные дела возбуждались лишь после двух аналогичных «административок»). Законопроект разработали депутаты из комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым (ЕР).

Уже под конец сессии те же авторы внесли в Думу законопроекты о новых запретах для граждан, осужденных по уголовным и некоторым административным статьям (нарушение требований к иноагентам, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации и др.) и «скрывающихся от наказания» за рубежом. В случае принятия инициативы (Дума одобрила ее пока только в первом чтении и вернется к ней уже в январе 2026-го) они, в частности, не смогут регистрировать недвижимость и транспорт, получать кредиты, пользоваться госуслугами в электронной форме и дистанционным банковским обслуживанием. Действие водительских прав «беглецов» будет приостановлено, а счета и имущество — заморожены.

Кроме того, Дума ужесточила наказание за диверсионную деятельность и снизила возраст уголовной ответственности за такие преступления с 16 до 14 лет (законопроект внесли 419 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным). Поправки также предусматривают отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

Вместе с тем депутаты работали и над гуманизацией уголовного законодательства по отношению к лицам с социально значимыми заболеваниями. В первом чтении приняты поправки к УК от фракции КПРФ, запрещающие назначать таким гражданам наказание в виде принудительных работ.

Некоторые новации появились в выборном законодательстве.

Приняты (пока только в первом чтении) правительственные поправки, обязывающие избиркомы повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов, если первоначальный отказ был успешно обжалован в суде. Законопроект был разработан Минюстом во исполнение решения Конституционного суда по жалобе КПРФ, чьи кандидаты выиграли в суде у избиркомов, но так и не вернулись на выборы из-за пропущенных сроков регистрации.

Под конец года группа парламентариев от всех фракций во главе с Василием Пискаревым внесла резонансный пакет из двух законопроектов, освобождающих чиновников и депутатов от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. Согласно поправкам, отчитываться о доходах должностные лица, госслужащие и парламентарии должны будут только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое либо если им потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года. В ходе обсуждения документов авторы убеждали, что такой подход усилит борьбу с коррупцией и позволит более оперативно реагировать на возникающие угрозы. Инициативы были одобрены Думой в трех чтениях в сжатые сроки.

Решались в эту сессию и некоторые кадровые вопросы.

Место депутата Олега Нилова (СР), который ушел в аудиторы Счетной палаты, занял секретарь президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества, бывший журналист “Ъ” Александр Воробьев. А единоросс Анатолий Вороновский добровольно сложил полномочия после того, как Дума дала согласие на лишение его депутатской неприкосновенности в связи с обвинениями в получении взятки.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук отмечает, что в этом году бюджетный пакет отличался от предыдущих: кроме самого проекта трехлетнего финансового документа впервые к нему прилагались десять законов-спутников, включая вторую за год корректировку бюджета-2025 и значимые налоговые изменения — повышение НДС и снижение порогов УСН. «То есть, чтобы получить заявленные Белым домом доходы в казну, депутаты обязаны были согласиться и с другими его инициативами, что и произошло»,— говорит эксперт. Еще одной неожиданностью он считает внезапную встречу лидеров фракций с президентом в начале сессии. От момента, когда о ней попросил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, до самого события прошлого всего три дня, напоминает господин Склянчук. Зачем понадобился такой экстренный формат, так и осталось неясно: в вопросах, обнародованных депутатами на открытой части встречи, ничего сенсационного не было, а перечень поручений по итогам мероприятия не публиковался. «Однако лидеры фракций, судя по всему, остались довольны таким вниманием со стороны Владимира Путина»,— полагает Павел Склянчук. Он также напоминает, что следующая сессия станет завершающей для восьмого созыва Думы: весной 2026 года депутатам предстоит заслушать отчеты главы правительства и председателя ЦБ, а также, возможно, очередное президентское послание.

Ксения Веретенникова