Госдума вводит новые льготы для участников СВО

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающих введение новых льгот для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Два из них «Единая Россия» включила в список своих приоритетных инициатив.

Первый законопроект устанавливает право военнослужащих на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно. Вторая инициатива позволит детям бойцов не лишаться льгот и пособий на время между окончанием школы и поступлением в вуз. Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас «дети военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников правоохранительных органов, достигшие возраста 18 лет, в период времени между окончанием обучения в общеобразовательной школе и поступлением в образовательную организацию среднего или высшего профессионального образования остаются без социальных гарантий и компенсаций».

Кроме того, Дума одобрила в первом чтении законопроект группы сенаторов и внефракционного депутата Ярослава Нилова о предоставлении права на льготное получение жилья военнослужащим, в том числе уволенным со службы, воспитывающим ребенка-инвалида старше 18 лет, который проживает вместе с ними.

Как подчеркнул в ходе обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин, все вопросы, имеющие отношение к проведению СВО, рассматриваются в приоритетном порядке. «Мы с вами сформировали правовое поле на основе 144 ранее принятых федеральных законов. <…> Возникают проблемы — мы оперативно реагируем, находим решения этих вопросов. Наши воины, их семьи ни в чем не должны нуждаться»,— отметил спикер.

