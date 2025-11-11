Депутаты позанимались гуманизмом

Госдума 11 ноября приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон об ужесточении наказания за диверсионную деятельность и снижении возраста уголовной ответственности за такие преступления с 16 до 14 лет. Как и при рассмотрении в первом чтении, сомнения в целесообразности «омоложения» этих норм выразили только коммунисты, но спикер Вячеслав Володин заверил их, что Дума поступает очень гуманно, препятствуя «затаскиванию ребятишек» в преступное сообщество.

Законопроект об изменении Уголовного кодекса, напомним, был внесен группой из 419 депутатов во главе со спикером Володиным и лидерами всех фракций (это пока рекордное число соавторов в думской истории).

Поправки, в частности, предусматривают отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

За склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности вводится пожизненное лишение свободы, а организаторы диверсионно-террористического сообщества будут отвечать не только за его создание, но и за все совершенные им преступления. Наконец, за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, возраст привлечения к уголовной ответственности снижается с 16 до 14 лет по аналогии с рядом других тяжких преступлений (убийство, похищение человека, грабеж, теракт и другие).

Последняя новация как раз и стала поводом для новой дискуссии между вице-спикером единороссом Ириной Яровой и первым заместителем председателя комитета по законодательству Юрием Синельщиковым (КПРФ), который и во время рассмотрения проекта в первом чтении усомнился в идее «омоложения» ответственности за диверсионные преступления. Госпожа Яровая припомнила, как в 2016 году депутаты принимали аналогичное решение в отношении террористических преступлений «и тогда, к сожалению, в этом зале одна фракция голосовала против этого закона» (на самом деле против тогда были КПРФ и ЛДПР). Но время, по ее словам, показало правильность принятого решения, поскольку число несовершеннолетних, вовлекаемых в террористическую деятельность, снизилось после этого в два с половиной раза.

В подтверждение своевременности инициативы вице-спикер сообщила, что с начала СВО на территории России совершено 970 диверсий и несовершеннолетние составляют 15% от всех лиц, вовлеченных в эту деятельность.

«Что является приманкой? Отсутствие ответственности. А кто инструкторы этих новых диверсионных формирований? Это представители стран НАТО»,— подчеркнула Ирина Яровая. Но как раз в этих странах детей и подростков привлекают к уголовной ответственности с 10–13 лет, а в США «несовершеннолетним назначают пожизненное, чего никогда не было и нет в России», подчеркнула единоросс.

Юрий Синельщиков в ответ заявил, что КПРФ поддерживает законопроект, но сомнения в целесообразности привлечения к ответственности с 14 лет у фракции остаются. В доказательство он тоже привел данные статистики, согласно которым за последние 20 лет число выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, ежегодно сокращается: в 2005 году их было 150 тыс., а в 2024-м — уже 21 тыс. Поэтому, по мнению коммуниста, упор нужно сделать не на наказание, а на профилактику ранней преступности.

Итог дискуссии, по обыкновению, подвел Вячеслав Володин. Он разъяснил, что решение принимается с целью «защиты подрастающего поколения от влияния со стороны иностранных спецслужб, разведок, которые вовлекают в диверсии». «Это (понижение возраста ответственности.— “Ъ”) как раз гуманно, а вот если их втащат в преступное сообщество, целью которого является совершение диверсионных актов,— все, потеряем ребятишек»,— предостерег спикер. В результате за принятие закона в третьем чтении проголосовали 413 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было.

