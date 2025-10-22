Здоровье и труд не все перетрут

Принудительные работы нельзя будет назначить осужденным, страдающим социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ, гепатит, сахарный диабет и т.д.) Такой законопроект приняла в первом чтении Госдума. Однако правительство попросило депутатов ко второму чтению создать отдельный перечень болезней, учитывающий специфику принудительных работ. Член ОНК поддерживает это предложение, уточняя, что действующий список сильно устарел.

Поправки к ст. 53.1 УК «Принудительные работы» разработали депутаты Нина Останина, Николай Коломейцев, Алексей Корниенко и Михаил Матвеев (все — КПРФ). Документ, внесенный в Госдуму 10 июня, расширяет список оснований для запрета на применение такого вида наказания.

Принудительные работы — альтернатива лишению свободы. Осужденный живет не в колонии, а в более комфортном исправительном центре, параллельно работая там, где ему укажут. Принудительные работы могут быть назначены за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершенное впервые тяжкое преступление. Также суд имеет право использовать их в качестве смягчения наказания для заключенных, отбывших часть срока в колонии. Согласно данным ВС РФ, за первые полгода 2025 года суды назначили такой вид наказания 10,6 тыс. граждан.

Сейчас принудительные работы нельзя назначить инвалидам I и II групп, несовершеннолетним, пенсионерам, беременным, матерям с детьми младше трех лет, недееспособным и военнослужащим. Авторы законопроекта предлагают добавить в этот список людей с «социально значимыми заболеваниями». Перечень таких недугов установлен постановлением правительства РФ от 1 декабря 2004 года. Туда входят: туберкулез, инфекции, передаваемые «преимущественно» половым путем, ВИЧ, гепатиты В и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

К первому чтению правительство поддержало законопроект, но отметило, что инициатива может и ухудшить положение людей с некоторыми видами заболеваний. Ведь в случае запрета принудительных работ судьям придется назначать им более строгие наказания. «Поэтому необходимо обеспечить дифференциацию уголовной ответственности, исключив ухудшение положения лиц, страдающих указанными заболеваниями», — говорится в отзыве. Для этого правительство рекомендовало подготовить отдельный перечень заболеваний, ограничивающих назначение принудительных работ.

Во время обсуждения инициативы в Госдуме Нина Останина рассказала, что в 2024 году омбудсмен Татьяна Москалькова получила более 140 обращений на тему здоровья приговоренных к принудительным работам: «Эти люди нуждаются в медицинской помощи и далеко не всегда в исправительных центрах могут ее получить». Также она сообщила, что отдельный перечень заболеваний будет подготовлен совместно с Минздравом ко второму чтению.

Врач, член столичной Общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова заявила “Ъ”, что существующий перечень «не отражает реальные проблемы здоровья» осужденных: «Он был утвержден достаточно давно и не учитывает ряд современных медицинских достижений. Например, некоторые болезни, ранее не поддающиеся терапии, теперь успешно купируются современными методами лечения». В связи с этим госпожа Ботова считает возможным исключить из списка ряд заболеваний, которые больше не представляют угрозы для жизни и здоровья, «если человек получает необходимое лечение и способен выполнять определенные виды работ». Таковыми она считает ряд форм гипертонии, а также сахарный диабет второго типа, «если уровень сахара находится на контролируемом уровне».

При этом госпожа Ботова предлагает добавить в перечень заболевания, которые «серьезно ограничивают трудоспособность и требуют постоянного, специализированного медицинского ухода». Речь идет о некоторых формах тяжелых аутоиммунных, неврологических заболеваний, приводящих к выраженной двигательной недостаточности. «Должна быть уверенность, что назначение такого наказания не приведет к ухудшению состояния здоровья осужденного, не станет для него непосильной ношей, угрожающей его жизни»,— подчеркнула врач. Подготовить новый перечень должна «независимая экспертная комиссия из врачей различных специальностей, правозащитников и, возможно, представителей общественности», считает она. «Следует исходить из следующих принципов: опасность заболевания для окружающих и самого заключенного, его влияние на трудоспособность и возможность исполнения принудительных работ, наличие адекватного лечения и возможность его получения, вопрос гуманности,— заключила госпожа Ботова.— И, конечно, должны быть четкие критерии и методики определения стадии заболевания и степени его влияния на трудоспособность».

Эмилия Габдуллина