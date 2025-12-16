Безопасность дороже гласности

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении два законопроекта об освобождении чиновников и депутатов от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. Инициативы вызвали бурную дискуссию. Противники нововведения уверяли, что оно вредит авторитету Думы и дискредитирует саму идею парламентской демократии. Сторонники же упирали на вопросы безопасности, ведь отчеты о доходах подвергают риску военнослужащих и правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василию Пискареву удалось убедить большинство депутатов в небезопасности и «архаичности» деклараций о доходах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василию Пискареву удалось убедить большинство депутатов в небезопасности и «архаичности» деклараций о доходах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пакет из двух законопроектов, отменяющих ежегодную подачу деклараций о доходах и имуществе, внесла в Думу 10 декабря группа депутатов всех фракций и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»). Первый документ вносит изменения в ряд законов, регулирующих деятельность госслужащих, депутатов и сенаторов, второй — в федеральный конституционный закон «О правительстве». Согласно поправкам, отчитываться о доходах и имуществе должностные лица, госслужащие и парламентарии должны будут только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое либо если им потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года (подробнее см. “Ъ” от 11 декабря).

Василий Пискарев, представляя законопроекты, сообщил, что они направлены «на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции». По его мнению, механизм подачи деклараций в свое время дисциплинировал чиновников, но сейчас уже устарел.

«Сегодня современные цифровые возможности позволяют оперативно и в непрерывном режиме получать полную информацию о любых изменениях финансового или имущественного положения контролируемого лица, а также оперативно принимать соответствующие меры реагирования»,— заверил депутат.

Он напомнил, что вся информация о финансовом положении должностных лиц может быть собрана и проанализирована государственной информационной системой «Посейдон», которая позволяет «моментально» выявлять коррупционные риски и связи. «Это дает возможность отказаться от существующей архаичной системы ежегодного контроля»,— подчеркнул господин Пискарев.

Он также добавил, что значительное число лиц, обязанных подавать декларации,— это военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. «Поэтому вопросы безопасности и защиты персональных данных как указанной категории граждан, так и в целом от использования их в противоправных, противозаконных целях являются на сегодня весьма и весьма актуальными»,— резюмировал глава комитета.

Вопросы авторам законопроекта задавали в основном депутаты от оппозиции. Так, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), поприветствовав автоматизацию и цифровизацию, задался вопросом, не являлось ли внимание общественности дополнительной страховкой от коррупции. Его поддержал Алексей Куринный (КПРФ): «Все-таки публичное декларирование не является ли дополнительной гарантией того, что, в общем-то, условное должностное лицо, которое проверяет, будет внимательнее проверять и относиться к этим результатам?»

Василий Пискарев пояснил, что, как показывает опыт, у нарушителей коррупционного законодательства обычно с декларациями все в порядке, то есть сами по себе декларации не являлись сдерживающим фактором.

Вячеслав Мархаев (КПРФ) высказался еще жестче, назвав инициативу «странной и сомнительной», и поинтересовался, не появятся ли теперь новые коррупционные схемы. Господин Пискарев в ответ невозмутимо предложил «не забегать вперед» и «не мазать черными красками», а принять закон и посмотреть, как он будет работать.

Сомнениями, уже от имени всей фракции «Справедливая Россия», поделился и Михаил Делягин. Он сообщил, что эсеры не поддержат инициативы, поскольку они «противоречат одному из базовых принципов нашего общества — принципу подотчетности и открытости депутатов и чиновников народу». «Когда мы отчитываемся перед людьми, когда мы демонстрируем открытость своих доходов и расходов, мы не занимаемся борьбой с коррупцией. Мы демонстрируем уважение к людям»,— подчеркнул депутат. По его мнению, отказ от обязательных деклараций плохо скажется на авторитете Думы, который сильно вырос с тех пор, как «здесь дрались в проходах, в этом зале». Более того, поправки дискредитируют и «саму идею парламентской демократии», убежден господин Делягин. «Я готов согласиться с завуалировано прозвучавшим здесь мнением, что идеи демократии — это западное извращение, которое нам навязано, которому мы должны противостоять. Но давайте сначала что-нибудь другое изобретем, получше, докажем, что, например, средневековое сословное общество лучше враждебной нам буржуазной демократии, и тогда будем приводить все в соответствие этому. Но сначала это надо доказать»,— вывел справоросс дискуссию на новый уровень.

Внефракционный депутат Евгений Марченко, наоборот, вопрос «приземлил». Напомнив о перегибах на местах, когда «человека за какой-то старый дедушкин "Запорожец", который он забыл указать в декларации, увольняли по статье "утрата доверия"», он высказался в поддержку законопроектов.

А Василий Пискарев в заключительном слове снова сделал акцент на том, что значительная часть декларирующих доходы — военные и правоохранители, а «надо помнить, в каких условиях мы живем, какая опасность существует».

В итоге за поправки к законам, регулирующим деятельность сотрудников различных ведомств, проголосовали 318 депутатов при 24 против и 55 воздержавшихся. Изменения в законе «О правительстве» было восприняты более благожелательно: 368 голосов за, 25 против и один воздержался.

Ксения Веретенникова