Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К расходам подтянули доходы

Бюджетный пакет принят во втором чтении

Госдума 18 ноября приняла во втором чтении бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих ему законопроектов. Напряженный с точки зрения финансирования по-прежнему высоких расходов проект бюджета-2026 правительству удалось сбалансировать за счет нового увеличения налогов. Ко второму чтению, впрочем, темпы роста налоговой нагрузки решено несколько смягчить: введение НДС для малого бизнеса будет более плавным, чем изначально предлагалось, а IT-компании от этого налога будут, как и сейчас, освобождены. Не столь значительным будет рост налогов на букмекеров, но зато появится новый «квазиналог» — технологический сбор с электроники.

Председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятый во вторник Госдумой во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы — базовый по отношению к одобренным вместе с ним законопроектам «бюджетного пакета»: о налоговых изменениях, о внебюджетных фондах, о повышении МРОТ и пр. Основные параметры главного финансового плана на 2026 год (на следующие два года трехлетки они утверждаются весьма условно) при втором чтении не меняются. Они, напомним, таковы: доходы — 40,3 трлн руб. (плюс 8,6% к ожидаемым в 2025 году), расходы — 44,1 трлн руб. (плюс всего 3%, что можно расценить как стремление к сдерживанию и так заметно выросших в последние годы трат или же как достижение порога возможного увеличения). Дефицит запланирован на уровне 1,6% ВВП, или 3,8 трлн руб., после ожидаемых в 2025-м 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.

Три объявленных приоритета расходов бюджета-2026: оборона, социальные траты и развитие технологий.

При втором чтении депутаты по традиции перераспределили часть трат на социально значимые или связанные с военной операцией направления: на финансирование фонда «Защитники Отечества», на социальные стипендии, на функционирование военных учебных центров при вузах, на развитие или создание протезно-реабилитационных центров в регионах, на дороги, развитие сельских территорий и так далее.

Обеспечить исполнение всех расходов на фоне санкций, низких цен на нефть, фактической стагнации внешней торговли, охлаждения экономики (ожидаемый прирост ВВП в 2026 году — лишь 1,3%) и снижения объема капиталовложений (на 0,5%) будет непросто. Так что для балансировки бюджета правительство пошло на новое повышение налогов. Прежде всего — НДС, который был «последним резервом» правительства (другие крупные налоги — на прибыль и НДФЛ, как известно, уже увеличены с 2025 года). Всего правка налогового законодательства в 2026 году даст бюджету дополнительные 1,7 трлн руб., и 1,2 трлн руб. из них принесет увеличение ставки НДС с 20% до 22%. Это решение сомнению при втором чтении не подвергалось, но изменения коснулись темпов введения уплаты этого налога малым бизнесом.

Страховщикам вернули чуть не утраченное

Читать далее

Изначально предлагалось снизить порог доходов, выше которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность уплаты НДС с 60 млн сразу до 10 млн руб. в год (с правом выбора: платить полную ставку с вычетами или льготную в размере 5–7% без вычетов). Бизнес новшество всерьез обеспокоило, и правительство в итоге пошло на уступки.

Теперь предусматривается поэтапное снижение порога: c 2026 года он составит 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028 года — 10 млн руб.

Также ко второму чтению появилась норма о моратории на привлечение к ответственности за первое нарушение при выплате НДС по новым правилами и о праве бизнеса, который впервые становится плательщиком этого налога, один раз отказаться от применения пониженной ставки без вычетов и выбрать полную ставку с вычетами.

Смягчился и подход к налогообложению IT-сектора. Из проекта исключено положение об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, включенного в реестр отечественного ПО,— нынешняя льгота сохранена. Сделана уступка и букмекерам. Изначально предлагалось ввести налог на прибыль в 25%, а также дополнительный налог в 5% с принятых ставок. Теперь решено, что вместо последнего платить придется 7% с разницы между суммами ставок и выигрышей. Как отметил в Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов, в случае принятия первоначального варианта этот рынок сократился бы вдвое, что снизило бы и отчисления на развитие профессионального, детского и массового спорта. Впрочем, и в итоговом варианте налоговая нагрузка вырастет беспрецедентно — в 60 раз (до 60 млрд руб. налоговых отчислений в год).

Добавились при втором чтении и совсем новые положения.

Это, например, выравнивание ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС, работающих в России. Сейчас их доход облагается по ставке для иностранцев — 30%, будет — «российские» 13–22% НДФЛ. Поясним: применения таких ставок требует договор о ЕАЭС — в Минфин уже поступали претензии от Евразийской экономической комиссии по этому поводу. Одновременно для россиян-иноагентов, напротив, вводится ставка НДФЛ, действующая для доходов иностранцев,— 30%.

Также с 1 сентября 2026 года вводится новый квазиналог — технологический сбор, который должен уплачиваться в связи с ввозом или производством в РФ электронной компонентной базы и содержащей ее промышленной продукции. Согласно поправкам, техсбор составит не более 5 тыс. руб. за единицу продукции, но финальные ставки, порядок уплаты и список продукции утвердит правительство. В Минпромторге отмечали, что на первом этапе планируется взимать сбор с готовой аппаратуры (например, ноутбуки, смартфоны), а затем распространить платеж на электронные компоненты и модули.

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов

Как эксперты оценивают новый технологический сбор

Читать далее

Новости компаний Все