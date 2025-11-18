К расходам подтянули доходы

Госдума 18 ноября приняла во втором чтении бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих ему законопроектов. Напряженный с точки зрения финансирования по-прежнему высоких расходов проект бюджета-2026 правительству удалось сбалансировать за счет нового увеличения налогов. Ко второму чтению, впрочем, темпы роста налоговой нагрузки решено несколько смягчить: введение НДС для малого бизнеса будет более плавным, чем изначально предлагалось, а IT-компании от этого налога будут, как и сейчас, освобождены. Не столь значительным будет рост налогов на букмекеров, но зато появится новый «квазиналог» — технологический сбор с электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятый во вторник Госдумой во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы — базовый по отношению к одобренным вместе с ним законопроектам «бюджетного пакета»: о налоговых изменениях, о внебюджетных фондах, о повышении МРОТ и пр. Основные параметры главного финансового плана на 2026 год (на следующие два года трехлетки они утверждаются весьма условно) при втором чтении не меняются. Они, напомним, таковы: доходы — 40,3 трлн руб. (плюс 8,6% к ожидаемым в 2025 году), расходы — 44,1 трлн руб. (плюс всего 3%, что можно расценить как стремление к сдерживанию и так заметно выросших в последние годы трат или же как достижение порога возможного увеличения). Дефицит запланирован на уровне 1,6% ВВП, или 3,8 трлн руб., после ожидаемых в 2025-м 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.

Три объявленных приоритета расходов бюджета-2026: оборона, социальные траты и развитие технологий.

При втором чтении депутаты по традиции перераспределили часть трат на социально значимые или связанные с военной операцией направления: на финансирование фонда «Защитники Отечества», на социальные стипендии, на функционирование военных учебных центров при вузах, на развитие или создание протезно-реабилитационных центров в регионах, на дороги, развитие сельских территорий и так далее.

Обеспечить исполнение всех расходов на фоне санкций, низких цен на нефть, фактической стагнации внешней торговли, охлаждения экономики (ожидаемый прирост ВВП в 2026 году — лишь 1,3%) и снижения объема капиталовложений (на 0,5%) будет непросто. Так что для балансировки бюджета правительство пошло на новое повышение налогов. Прежде всего — НДС, который был «последним резервом» правительства (другие крупные налоги — на прибыль и НДФЛ, как известно, уже увеличены с 2025 года). Всего правка налогового законодательства в 2026 году даст бюджету дополнительные 1,7 трлн руб., и 1,2 трлн руб. из них принесет увеличение ставки НДС с 20% до 22%. Это решение сомнению при втором чтении не подвергалось, но изменения коснулись темпов введения уплаты этого налога малым бизнесом.

Изначально предлагалось снизить порог доходов, выше которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность уплаты НДС с 60 млн сразу до 10 млн руб. в год (с правом выбора: платить полную ставку с вычетами или льготную в размере 5–7% без вычетов). Бизнес новшество всерьез обеспокоило, и правительство в итоге пошло на уступки.

Теперь предусматривается поэтапное снижение порога: c 2026 года он составит 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028 года — 10 млн руб.

Также ко второму чтению появилась норма о моратории на привлечение к ответственности за первое нарушение при выплате НДС по новым правилами и о праве бизнеса, который впервые становится плательщиком этого налога, один раз отказаться от применения пониженной ставки без вычетов и выбрать полную ставку с вычетами.

Смягчился и подход к налогообложению IT-сектора. Из проекта исключено положение об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, включенного в реестр отечественного ПО,— нынешняя льгота сохранена. Сделана уступка и букмекерам. Изначально предлагалось ввести налог на прибыль в 25%, а также дополнительный налог в 5% с принятых ставок. Теперь решено, что вместо последнего платить придется 7% с разницы между суммами ставок и выигрышей. Как отметил в Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов, в случае принятия первоначального варианта этот рынок сократился бы вдвое, что снизило бы и отчисления на развитие профессионального, детского и массового спорта. Впрочем, и в итоговом варианте налоговая нагрузка вырастет беспрецедентно — в 60 раз (до 60 млрд руб. налоговых отчислений в год).

Добавились при втором чтении и совсем новые положения.

Это, например, выравнивание ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС, работающих в России. Сейчас их доход облагается по ставке для иностранцев — 30%, будет — «российские» 13–22% НДФЛ. Поясним: применения таких ставок требует договор о ЕАЭС — в Минфин уже поступали претензии от Евразийской экономической комиссии по этому поводу. Одновременно для россиян-иноагентов, напротив, вводится ставка НДФЛ, действующая для доходов иностранцев,— 30%.

Также с 1 сентября 2026 года вводится новый квазиналог — технологический сбор, который должен уплачиваться в связи с ввозом или производством в РФ электронной компонентной базы и содержащей ее промышленной продукции. Согласно поправкам, техсбор составит не более 5 тыс. руб. за единицу продукции, но финальные ставки, порядок уплаты и список продукции утвердит правительство. В Минпромторге отмечали, что на первом этапе планируется взимать сбор с готовой аппаратуры (например, ноутбуки, смартфоны), а затем распространить платеж на электронные компоненты и модули.

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов