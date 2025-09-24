Депутаты позаботятся о «штормах»

Госдума 23 сентября приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам специальной военной операции (СВО), заключившим в 2022–2023 годах соглашения с Минобороны о службе в штурмовых подразделениях. Под действие новых норм подпадут бойцы подразделения «Шторм-Z», отправившиеся на фронт из мест лишения свободы. Как пояснила депутатам замминистра обороны Анна Цивилева, это единственная категория участников СВО, не получающая пока всех предусмотренных для ветеранов льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Поправки к закону «О ветеранах» правительство внесло в Думу 28 августа. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас статус ветерана и инвалида боевых действий присваивается добровольцам СВО, но эти нормы не распространяются на граждан, воевавших в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. «При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами»,— говорится в документе. Теперь на них распространятся привычные для ветеранов СВО меры социальной поддержки, включая льготы при оплате услуг ЖКХ и получении медицинской помощи, а также первоочередное право на получение жилья.

Законопроект был разработан во исполнение поручения президента, который обсуждал тему бойцов, отправившихся на СВО из мест лишения свободы, на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта. «Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего не важно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть, пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому то же самое касается и статуса ветерана боевых действий, мы обязательно это исправим»,— пообещал тогда Владимир Путин. При этом он напомнил, что на фронт не берут людей, совершивших преступления по ряду тяжких составов, в том числе связанные с терроризмом и сексуальным насилием.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Андрей Альшевских («Единая Россия», ЕР) поинтересовался, поступали ли в профильный комитет «отрицательные мнения» об этой инициативе. Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (внефракционный депутат) признался, что были подобные письма от отдельных граждан, но «в небольшом количестве». Амир Хамитов («Новые люди») спросил, остались ли еще категории участников СВО, которые не подпадают под действие закона о ветеранах. Замминистра обороны Анна Цивилева, представлявшая поправки от имени правительства, заверила, что указанная в законопроекте категория — последняя, не охваченная действием закона. И эта группа, по ее словам, активно борется за свои права: «Больше всего жалоб, обращений и запросов мы как раз получаем от этой категории».

Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду») попросил прояснить ситуацию с участниками СВО, у которых «контракты куда-то девались и заменялись соглашениями», в то время как льготы привязаны именно к контрактам. Госпожа Цивилева пояснила, что до сентября 2023 года подписывались именно соглашения, а не контракты, из-за чего и потребовались поправки. «Эти соглашения имели срочный период — как правило, от трех месяцев до полугода. И люди, которые имели судимость, подписавшие это соглашение, имели право через три месяца это соглашение прервать и вернуться домой с помилованием — к обычной мирной жизни. Но статус ветерана им при этом не присваивался — были единичные выплаты, которые им законом были прописаны. А с 2023 года стали подписываться именно контракты с Министерством обороны бессрочного формата»,— рассказала чиновница.

Сергей Неверов (ЕР) привел конкретный пример, когда к нему пришли девять человек, которые заключили соглашения с Минобороны и через полгода вернулись из зоны СВО, но в статусе ветерана им было отказано. Замминистра обороны заверила, что после принятия закона они его получат. А Николай Коломейцев (КПРФ) сообщил, что к нему обратились вдовы участников подразделения «Шторм-Z»: их интересовало, смогут ли они получить выплаты задним числом в случае присвоения их мужьям звания ветерана. Анна Цивилева подтвердила, что смогут, а «Шторм-Z» — как раз та категория бойцов, которой посвящены поправки. После этого за законопроект проголосовали 396 человек при одном воздержавшемся.

Напомним, что проект «Шторм-Z», предполагавший создание штурмовых подразделений из заключенных, задумывался как способ мобилизации дополнительных людских ресурсов для СВО. На первом этапе этим активно занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего, по данным некоторых источников, из мест лишения свободы таким образом было завербовано до 30 тыс. человек. Однако сразу после мятежа вагнеровцев 23–24 июня 2023 года «Шторм-Z» был ликвидирован, хотя служба бойцов продолжалась до сентября. А вместо «Шторма-Z» был создан «Шторм-V», полностью подконтрольный Минобороны. Участники этого подразделения, как и мобилизованные и обычные контрактники, имеют бессрочные контракты, действующие до официальной демобилизации.

Ксения Веретенникова, Дмитрий Сотак