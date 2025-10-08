ЦИК решил мандатный вопрос

Центризбирком на заседании 8 октября передал вакантный мандат депутата Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) секретарю президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества, бывшему журналисту “Ъ” Александру Воробьеву. Новый депутат сообщил “Ъ”, что продолжит заниматься вопросами межпарламентского и межпартийного взаимодействия, а также поработает над законодательным регулированием искусственного интеллекта. Источники “Ъ” в партии уверяют, что кандидатура господина Воробьева «рассматривалась изначально».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Воробьев

Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Воробьев

Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду»

Член Центризбиркома (ЦИК), справоросс Николай Левичев, выступавший в качестве докладчика по первому вопросу, напомнил коллегам, что Олег Нилов, избравшийся в Думу в 2021 году по списку СРЗП от региональной группы №27 (Санкт-Петербург), перешел на работу в Счетную палату. Другие кандидаты из той же группы, по словам господина Левичева, сообщили партийному руководству о своем отказе от замещения вакантного мандата. «Я с этими заявлениями ознакомился»,— подтвердил член ЦИКа.

В таком случае мандат, по закону о выборах в Госдуму, может передаваться кандидату из любой группы партсписка. Руководство СРЗП выбрало Александра Воробьева, который возглавлял группу №34, куда входили Белгородская, Брянская и Курская области. Предложить его кандидатуру справороссы решили «с учетом степени участия в деятельности партии». Постановление о передаче мандата господину Воробьеву ЦИК поддержал единогласно.

Прежде чем вручить удостоверение новоиспеченному депутату, глава ЦИКа Элла Памфилова пожелала «сказать несколько добрых слов об Олеге Нилове». «Это очень ответственный, профессиональный, активный депутат, хочется поздравить его с важным новым назначением и пожелать успехов»,— отметила госпожа Памфилова.

Сам Александр Воробьев сказал “Ъ”, что намерен «максимально эффективно использовать оставшееся время работы созыва».

На ближайшее время депутат уже запланировал поездки в Брянскую, Курскую и Белгородскую области «в зависимости от графика местного руководства».

«В партии я занимаю должность секретаря президиума центрального совета. А первая запись в трудовой, кстати,— корреспондент в вашей газете, тогда она называлась "Коммерсантъ Daily"»,— рассказал господин Воробьев (работал в “Ъ” в 1992–1994 годах, специализировался на проблемах телевидения). Он также выразил уверенность, что опыт в политике и журналистике поможет ему и в думской работе.

С 2022 года Александр Воробьев занимал пост советника вице-спикера Думы от СРЗП Александра Бабакова. В этом качестве, как сообщил “Ъ” высокопоставленный источник в партии, он курировал работу депутатской рабочей группы при межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов, а также занимался межпарламентским и межпартийным взаимодействием с африканскими и арабскими странами и государствами Латинской Америки. Кроме того, новый депутат участвует в деятельности межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию искусственного интеллекта и занимается вопросами международного регулирования этой технологии — «в особенности с китайскими товарищами по межпартийной линии». «Рассчитываем, что подобная вовлеченность позволит ему войти в работу без раскачки»,— добавил собеседник “Ъ”.

Другой источник “Ъ” в СРЗП заверил, что кандидатура главы регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, племянницы лидера эсеров Сергея Миронова Надежды Тихоновой, о возможном делегировании которой в Думу ранее сообщали некоторые СМИ, «не рассматривалась изначально». В партии, впрочем, не расценивают соответствующие публикации как «сознательный вброс», подчеркнул собеседник: «Ее кандидатура действительно кому-то могла показаться логичной».

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова