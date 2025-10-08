Депутаты вступились за обиженных

Госдума 8 октября приняла в первом чтении поправки к выборному законодательству, обязывающие избиркомы повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов, если первоначальный отказ был успешно обжалован в суде. Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда по жалобе КПРФ, чьи кандидаты выиграли в суде, но так и не вернулись на выборы из-за пропущенных сроков регистрации. Думские коммунисты воспользовались этим случаем, чтобы напомнить о своем проекте «справедливого» Избирательного кодекса, который «завис» в профильном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра юстиции Елена Ардабьева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замминистра юстиции Елена Ардабьева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный правительством в конце мая, направлен на исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 13 декабря 2024 года, принятого по жалобе КПРФ. На местных выборах в Оренбургской области в 2022 году избиркомы отказали в заверении нескольких списков Компартии, сославшись на технические нарушения. Коммунисты обратились в суд, который обязал заверить списки, но избиркомы в этом снова отказали, ссылаясь на пропущенные сроки подачи документов. КПРФ дошла до КС, который удовлетворил жалобу и предписал внести изменения в выборные законы (см. “Ъ” от 16 декабря 2024 года).

Согласно законопроекту, разработанному Минюстом, если решение об отказе в заверении списка отменено вышестоящим избиркомом или судом, то соответствующая комиссия обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через день после вступления в силу решения суда. Документы, необходимые для регистрации, должны быть поданы в избирком в течение 5 дней после этого, но не позднее чем за 15 дней до голосования.

Представляя законопроект, замминистра юстиции Елена Ардабьева особо подчеркнула, что он коснется только региональных и муниципальных выборов.

Но депутаты решили, пользуясь случаем, обсудить и более широкий круг вопросов, связанных с процедурой регистрации кандидатов.

Так, Владимир Сысоев (ЛДПР) посетовал, что партиям приходится нанимать юристов, чтобы заполнить бланки со сведениями имущественного характера, хотя эту процедуру можно было бы упростить с помощью межведомственного документооборота и «Госуслуг». Госпожа Ардабьева пообещала поговорить об этом с Центризбиркомом. Нина Останина (КПРФ) спросила, должны ли избиркомы нести ответственность за незаконное снятие кандидатов — например, подвергаться расформированию.

Замминистра юстиции уклончиво ответила, что механизмы привлечения должностных лиц к ответственности уже существуют и «ими надо пользоваться», но это «никак не предмет этого законопроекта».

А член комитета по законодательству Александр Тетердинко («Единая Россия») добавил, что законодательство уже содержит перечень оснований, по которым комиссия может быть расформирована.

После того как вопросы закончились, Нина Останина снова взяла слово — теперь уже для выступления. Она напомнила, что в российской истории были прецеденты, когда снятые кандидаты восстанавливались по суду. Например, в 1996 году бывший вице-президент Александр Руцкой успешно оспорил решение о снятии его с выборов курского губернатора и в итоге на них победил. «А вот в этом году в Орске сняли трех кандидатов за три дня до выборов и они не смогли восстановиться»,— привела депутат более свежий пример. По ее мнению, подобных проблем удалось бы избежать в случае принятия проекта Избирательного кодекса, который был внесен КПРФ в феврале 2023 года и с тех пор лежит без движения в комитете по госстроительству. «Кроме недоверия к институту выборов, дальнейшее нежелание урегулировать наше выборное законодательство ничего нам не принесет»,— резюмировала госпожа Останина, после чего за законопроект проголосовали 373 депутата при одном воздержавшемся.

Ксения Веретенникова