Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги четвертого часа: ипотека, MAX, угрозы Калининграду, послание потомкам

Путин: угрозы блокады Калининграда приведут к невиданной эскалации конфликта

19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. На четвертом часу пресс-конференции интересуются ситуацией с ипотекой, повышением утильсбора, атаками ВСУ на российские танкеры. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Слева направо: телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин

Слева направо: телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слева направо: телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ипотека

  • Прошу правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода новостроек. Ключи должны выдаваться вовремя.
  • Нужно наладить системную работу по контролю исполнения застройщиками обязательств.
  • Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей с детьми.
  • Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства.
  • Власти смогли сохранить льготную ипотеку, несмотря на сложности с балансировкой бюджета.

Утильсбор

  • Надеюсь, что повышение утильсбора не будет вечным.
  • Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах.

Атаки на инфраструктуру

  • Войска регулярно наносят удары в ответ на атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.
  • Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, а лишь создадут дополнительные угрозы.
  • Атаки на российские танкеры ведутся в том числе для повышения страховых взносов.

Угроза Калининграду

  • При создании угроз Калининградской области Россия будет уничтожать эти угрозы.
  • Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта.

Льготные препараты

  • Льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.
  • Проблема с получением льготных медицинских препаратов заключается в организации этой работы в регионах.
  • Решить проблему можно за счет расширения аптечной сети и использования новых каналов распространения: внедрение передвижных аптек, а также продажа лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
  • Еще одно направление — развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России».

Мессенджер MAX

  • Конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет.
  • В отношении Telegram и других мессенджеров проблема в одном — соблюдение российских законов.
  • Россия с появлением своего мессенджера добилась полного цифрового суверенитета. Есть три страны, которые им обладают: США, Китай и Россия.

Использование ИИ

  • Возникает опасность того, что с использованием ИИ дети и подростки не будут сами думать.
  • Нужно таким образом выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи отрабатывались в учебных аудиториях.
  • Нужно, чтобы развитие современных технологий не привело к тому, что часть нашего общества будет думающей, а другая пойдет по простому пути и будет интеллектуально деградировать.
  • Запрещать зарубежные чат-боты в России не будут, однако такие компании должны соблюдать российские законы.

Увлечение мистицизмом

  • Сатанизм (объявлен в РФ экстремистским движением и запрещен), оккультные услуги, колдуны — это бред. Просто вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова.
  • И с этим надо бороться, делать это аккуратно, с тем, чтобы не нарушать права человека.

Поколение 90-х

  • Никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны.
  • В зоне СВО находятся 700 тыс. человек и в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители 90-х годов рождения.

Авиастроение

  • И военное, и гражданское авиастроение являются важным, острым вопросом для России.
  • Рост цен на авиаперевозки в России отчасти связан с нехваткой авиапарка.
  • России нужны такие самолеты, как Ан-124 «Руслан» и модернизированные ИЛ-76.
  • МС-21 — конкурентноспособный самолет для международного рынка.
  • Россия нуждается в самолете для региональных перевозок, будем над этим работать.

Выборы на Украине

  • Власти Украины могли бы провести выборы без прекращения огня.
  • Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине.
  • Россия готова отказаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

Послание будущим поколениям от Путина

Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались, думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка.

Анна Токарева

Итоги 2025 года с Владимиром Путиным

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

