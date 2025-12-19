Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги четвертого часа: ипотека, MAX, угрозы Калининграду, послание потомкам
Путин: угрозы блокады Калининграда приведут к невиданной эскалации конфликта
19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. На четвертом часу пресс-конференции интересуются ситуацией с ипотекой, повышением утильсбора, атаками ВСУ на российские танкеры. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».
Слева направо: телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ипотека
- Прошу правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода новостроек. Ключи должны выдаваться вовремя.
- Нужно наладить системную работу по контролю исполнения застройщиками обязательств.
- Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей с детьми.
- Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства.
- Власти смогли сохранить льготную ипотеку, несмотря на сложности с балансировкой бюджета.
Утильсбор
- Надеюсь, что повышение утильсбора не будет вечным.
- Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах.
Атаки на инфраструктуру
- Войска регулярно наносят удары в ответ на атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.
- Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, а лишь создадут дополнительные угрозы.
- Атаки на российские танкеры ведутся в том числе для повышения страховых взносов.
Угроза Калининграду
- При создании угроз Калининградской области Россия будет уничтожать эти угрозы.
- Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта.
Льготные препараты
- Льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.
- Проблема с получением льготных медицинских препаратов заключается в организации этой работы в регионах.
- Решить проблему можно за счет расширения аптечной сети и использования новых каналов распространения: внедрение передвижных аптек, а также продажа лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
- Еще одно направление — развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России».
Мессенджер MAX
- Конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет.
- В отношении Telegram и других мессенджеров проблема в одном — соблюдение российских законов.
- Россия с появлением своего мессенджера добилась полного цифрового суверенитета. Есть три страны, которые им обладают: США, Китай и Россия.
Использование ИИ
- Возникает опасность того, что с использованием ИИ дети и подростки не будут сами думать.
- Нужно таким образом выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи отрабатывались в учебных аудиториях.
- Нужно, чтобы развитие современных технологий не привело к тому, что часть нашего общества будет думающей, а другая пойдет по простому пути и будет интеллектуально деградировать.
- Запрещать зарубежные чат-боты в России не будут, однако такие компании должны соблюдать российские законы.
Увлечение мистицизмом
- Сатанизм (объявлен в РФ экстремистским движением и запрещен), оккультные услуги, колдуны — это бред. Просто вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова.
- И с этим надо бороться, делать это аккуратно, с тем, чтобы не нарушать права человека.
Поколение 90-х
- Никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны.
- В зоне СВО находятся 700 тыс. человек и в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители 90-х годов рождения.
Авиастроение
- И военное, и гражданское авиастроение являются важным, острым вопросом для России.
- Рост цен на авиаперевозки в России отчасти связан с нехваткой авиапарка.
- России нужны такие самолеты, как Ан-124 «Руслан» и модернизированные ИЛ-76.
- МС-21 — конкурентноспособный самолет для международного рынка.
- Россия нуждается в самолете для региональных перевозок, будем над этим работать.
Выборы на Украине
- Власти Украины могли бы провести выборы без прекращения огня.
- Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине.
- Россия готова отказаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.
Послание будущим поколениям от Путина
Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались, думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка.