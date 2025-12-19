Путин рассказал о достижении в России полного цифрового суверенитета

Россия добилась полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера Max. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года. До этого, отметил он, у страны были все инструменты для этого, кроме собственного мессенджера.

«И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия — одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом. Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и теперь Россия»,— сказал господин Путин.

В декабре пресс-служба Max заявила, что с момента запуска на платформе зарегистрировались 75 млн человек. За это время пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков, утверждают в Max.